Россия нарастила применение химических боеприпасов против Украины: в Минобороны озвучили тревожные цифры

Более 13 300 раз российская оккупационная армия применяла химические боеприпасы на поле боя с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. А с 2024 года использование этих веществ врагом стремительно возросло.

Об этом отметил заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Валерий Вебер на мероприятии в Кишиневе. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

На заседании группы по обмену информацией о технической помощи Украине Группы Семи "Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения" украинская делегация представила динамику применения оккупантами химических боеприпасов. В этой информации говорится, что если в 2023 году такие случаи были эпизодическими, то начиная с 2024 года интенсивность атак стремительно возросла и на период 2026 года враг активно применяет химические боеприпасы на фронте.

"По состоянию на первую половину 2026 года общий уровень применения противником химических боеприпасов остается стабильно высоким на всей линии соприкосновения", – говорится в материале.

Украина просит партнеров усилить поддержку

Учитывая постоянные угрозы со стороны Российской Федерации, Украина призвала партнеров усилить поддержку в сфере ХБРЯ (химической, биологической, радиологической и ядерной) безопасности. Так, полковник Валерий Вебер подал иностранным коллегам такие проектные предложения:

усиление возможностей в сфере радиационного контроля, реагирования на радиационные угрозы.

в сфере радиационного контроля, реагирования на радиационные угрозы. безопасное обращение с отработанными источниками ионизирующего излучения.

с отработанными источниками ионизирующего излучения. повышение уровня экологической безопасности на военных объектах Минобороны.

В Минобороны отметили, что страны G7 сейчас прорабатывают эти проектные предложения для выделения дополнительного финансирования и технической помощи украинским защитникам.

Чаще всего такие средства применяются противником по позициям Сил обороны Украины с целью заставить личный состав покинуть укрытия и получить тактическое преимущество на направлениях сосредоточения основных усилий.

