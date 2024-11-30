Россия нацелилась на украинские АЭС: в NYT объяснили, чем это грозит

Страна-агрессор Россия во время атак на Украину нацеливается среди прочего на атомные электростанции. Москва все чаще наносит удары по критически важным подстанциям, связанным с АЭС, пытаясь их отключить.

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Если россиянам удастся достичь цели и АЭС останутся отрезанными от энергосистемы, это создаст множество новых проблем, в том числе ядерного характера. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на слова экспертов.

"Энергетическая инфраструктура Украины чрезвычайно хрупкая и уязвимая, что ставит ядерную безопасность под большой риск", – сказал Рафаэль Мариано Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), комментируя массированный обстрел 28 ноября.

Как говорят в МАГАТЭ, такие атаки на подстанции, связанные с АЭС, начались в конце августа. Эти объекты, которые пытаются разрушить враг, важны потому, что они распределяют энергию от реакторов к остальной территории страны.

По словам Шона Берни, специалиста по ядерной энергетике Greenpeace Украина, три действующих атомных станции Украины (в общей сложности девять реакторов) обеспечивают около двух третей электроэнергетических мощностей страны.

Подстанции также выполняют вторую, не менее важную функцию: они снабжают атомные станции электроэнергией, необходимой для охлаждения реакторов и отработанного топлива. "Потеря функции охлаждения в одном или нескольких реакторах неизбежно приведет к расплавлению ядерного топлива и крупномасштабному радиационному выбросу", – предупреждает Greenpeace.

Эксперты Организации Объединенных Наций выступили с подобным предупреждением в заявлении, обнародованном в понедельник. Они заявили, что дальнейшее повреждение электроэнергетической системы Украины может привести к отключению электроэнергии, что увеличит риск потери действующими ядерными реакторами доступа к сети для питания своих систем безопасности. Такая ситуация, говорится в заявлении, может привести к серьезной ядерной катастрофе.

Украина на протяжении последних месяцев пытается привлечь к этой угрозе и предотвратить ее. В частности, Киев призывал МАГАТЭ направить свой постоянный персонал на эти подстанции, надеясь, что их регулярное или даже постоянное присутствие удержит Россию от атак.

РФ вынуждена сохранять хорошие отношения с организацией, чтобы иметь возможность и дальше экспортировать свои технологии ядерной энергетики. Однако агентство провело лишь одну мониторинговую миссию, о дополнительных визитах не сообщалось.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным МАГАТЭ, на фоне российской массированной атаки по энергетической инфраструктуре Украины 28 ноября три действующих атомных электростанции Украины снизили производство электроэнергии. К такой мере предосторожности Хмельницкая, Ривненская и Южноукраинская АЭС прибегли второй раз менее чем за две недели.

– Тем временем Организация Greenpeace Центральной и Восточной Европы обвинила МАГАТЭ в бездействии, угрожающем безопасности украинских АЭС.

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