'Россия не хочет заканчивать войну': Зеленский назвал атаку на Одессу террором против гражданского населения

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный удар России по украинским городам. Глава государства констатировал, что вражеская атака была "чистым террором против обычной гражданской жизни".

Зеленский сообщи, что только для удара по Одессе россияне применили более 60 дронов. Об этом украинский президент заявил в своем Telegram-канале.

Реакция Зеленского на обстрелы

По словам президента Украины, в результате ночной атаки по Одессе зафиксировано много повреждений, среди пострадавших объектов – роддом, обычные жилые дома, предприятия, портовая и критическая инфраструктура.

"Наши службы продолжают работать и помогать на местах, где это необходимо. К сожалению, по состоянию на данный момент известно, что один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Более десяти человек ранены, и среди них есть ребенок", – написал Зеленский.

Также он рассказал, что ночью российские войска атаковали Днепропетровскую и Полтавскую области. Зеленский заявил, что нужна "скоординированная работа по защите людей и жизни".

"Каждый такой удар доказывает, что Россия не хочет кончать войну. Следовательно, любое ослабление давления на нее опасно. Спасибо всем партнерам, которые работают вместе с нами и поддерживают наших людей. Работаем со всеми и мы, чтобы дать больше силы нашей стране и больше возможностей каждый день и каждую ночь защищать жизнь в Украине – наши города и села, нашу инфраструктуру. Совместная защита и скоординированные действия могут сработать лучше", – написал Зеленский.

Напомним, 28 марта российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе. Среди целей врага оказалась Полтавская область. В результате обстрела погиб мирный житель.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 марта войска страны-агрессора РФ устроили массированную атаку на Одессу. Враг направил на город группы дронов-камикадзе типа "Шахед", прозвучала серия взрывов

Как сообщал OBOZ.UA, утром 27 марта российские войска атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. Под ударом оказалась инфраструктура. На месте попадания вспыхнул пожар.

