Россия не планирует применение ядерного оружия в Украине, – посол РФ в Британии

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что страна-агрессор РФ не планирует применять ядерное оружие в Украине. По его словам, в этой войне нет предпосылок для его использования.

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Об этом Келин сказал, выступая в эфире Tonight with Andrew Marr на радиостанции LBC. Посол напомнил, что у РФ есть очень четкая доктрина, описывающая, когда может быть использовано ядерное оружие.

"Это возможно, если ядерный удар будет нанесен по России, и если обычный удар будет настолько серьезным, что существование нашего государства будет под угрозой", – сказал он.

Напомним, ранее Келин уже говорил, что Россия якобы не собирается нападать на Украину, а потом, когда это уже произошло, заявлял, что оккупанты якобы не хотели захватить Киев.

Добавим, что посол РФ в Британии повторил тезис о том, что вторжение в Украину является не захватнической войной, а "спецоперацией", которая якобы призвана защитить россиян и русскоязычных. В то же время он сказал, что плохо относится к гибели в результате боевых действий гражданских украинцев, а особенно детей.

Дипломат также выразил недовольство тем, что партнеры предоставляют Украине оружие все большей дальности.

"Итак, если Великобритания предоставит оружие дальнего радиуса действия, нам нужно будет продвинуть эту линию дальше в Украине, просто чтобы обезопасить себя", – выдал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию РФ. Кроме того, во время своего выступления он заявил, что Российская Федерация приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

– О том, что это за договор и какие последствия может иметь для цивилизованного мира односторонний выход из России, читайте в нашем материале.

– Добавим, что у Лаврова после скандального заявления Путина "дали заднюю". В МИД РФ заявили, что Москва будет соблюдать ограничения по ядерному оружию.

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