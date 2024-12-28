Россия не сможет выбить ВСУ из Курщины раньше весны 2025 года - Bloomberg

Украинские войска потеряли примерно половину территории, захваченной в Курской области России. По оценкам американских чиновников, если Россия с начала нового года активизирует усилия по вытеснению украинских войск, то ВСУ могут быть вынуждены отступить с Курщины к весне 2025 года во избежание риска оцепления. Это может лишить Киев важного рычага в переговорах о прекращении огня с Россией.

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Об этом сообщает Bloomberg. Украинская армия уже сталкивается с нехваткой личного состава и неопределенностью будущих поставок от США и других союзников, одновременно пытаясь противостоять российскому наступлению на востоке.

В Курской области, где украинские войска захватили часть территории, им противостоят около 12 тысяч северокорейских военных, поддерживающих российские силы.

Если Москва приступит к более скоординированным усилиям для вытеснения украинских войск из региона, это может произойти уже в следующем месяце. В таком случае, по оценкам представителей США, украинские силы смогут удерживать эту территорию до весны, прежде чем будут вынуждены отступить или рисковать попасть в окружение.

Этот период является ключевым, поскольку украинские чиновники планировали использовать захваченную в Курской области территорию как рычаг на предстоящих переговорах. Несмотря на заявления избранного президента Дональда Трампа, который после вступления в должность 20 января стремится как можно быстрее завершить войну, достижение договоренности о прекращении огня может занять несколько месяцев из-за сложности ситуации для обеих сторон.

Президент России Владимир Путин отметил в четверг, 26 декабря, что ему неизвестно предложение администрации Трампа о замораживании войны в обмен на гарантии неприятия Украины в НАТО в ближайшие десятилетия. Он также подчеркнул, что такое соглашение не удовлетворит Россию.

На фоне превосходства России на поле боя она может затягивать переговоры, чтобы попытаться захватить еще большее количество территорий до того, как потенциальное перемирие закрепит линию фронта. В то же время, украинским силам удалось удерживать позиции в Курской области дольше, чем ожидалось, благодаря разрешению США использовать ракеты большой дальности для ударов по территории России, отметил один из чиновников.

Другой чиновник отметил, что целью Украины в Курской области было не содержание территории, а создание эффекта шока от контрнаступления и истощения российских сил. В таком случае отступление можно было бы преподнести как тактический успех. Два других чиновника выразили надежду, что президент Украины Владимир Зеленский примет решение об отступлении из Курской области вовремя, чтобы избежать больших потерь.

Несмотря на возможность отступления украинских войск, операция уже нанесла значительные потери как российским, так и северокорейским подразделениям. Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США, сообщил журналистам в пятницу, что северокорейские войска, поддерживающие Россию, проводят интенсивные атаки на украинские позиции в Курской области. В результате только за последнюю неделю было более 1000 погибших и раненых.

Если российские силы смогут организовать эффективное контрнаступление в этом регионе, их действия предположительно будут направлены на захват ключевых дорог и населенных пунктов, чтобы заставить Украину отступить. Также могут быть опрокинуты дополнительные северокорейские войска. Один из чиновников отметил, что Северная Корея, вероятно, сможет предоставить еще 8000 солдат для поддержки российских усилий к весне. В то же время он добавил, что эта оценка может быть "не совсем точной".

Как сообщали аналитики ISW, на Курщине 27 декабря продолжались ожесточенные бои. Однако ни одна из сторон не получила подтвержденного продвижения, хотя и украинские, и российские источники утверждали обратное.

Напомним, что Россия на Курщине проводит многочисленные "мясные штурмы", в которые отправляет огромное количество пехоты. Колоссальные потери личного состава в этих атаках враждебное командование не смущают. В качестве пехоты россияне используют и военных из КНДР, до сих пор демонстрирующих отсутствие опыта и так и не осознавших опасность от дронов.

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