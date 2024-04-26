"Россия не такая сильная, как хочет казаться": Чалый озвучил мнение, как Украине можно победить в войне. Видео

Украине нужно наращивать производство собственного оружия, чтобы уже в 2025 году иметь более мощный ВПК. Однако западные партнеры продолжат оставаться нашим "тылом" в плане военной и экономической помощи.

В комментарии OBOZ.UA бывший посол Украины в США, дипломат Валерий Чалый отметил: часть государств Запада до сих пор продолжает те или иные связи с РФ. Он считает, что в этой проблеме 2024 год мог бы стать "финальным", ведь у союзников было много времени для подготовки.

"Уже объяснять на третьем году войны: "Мы там не можем брать это где-нибудь из другого источника", – это такое себе объяснение. Поэтому сейчас очень важно, еще раз подчеркиваю, не на цифры смотреть. Следует смотреть на изменения стратегий", – сказал эксперт.

Важно, чтобы партнеры выбрали украинскую стратегию победы. "Не регулирование эскалации войны, не какое-то растягивание (как они говорят, на выживание война). Мы имеем нашу задачу – добиться сокращения сроков этой войны с нашей победой", – подчеркнул дипломат.

Он согласился, что это "сверхзадача", которая может казаться неподъемной.

"Но Россия не такая сильная, как они хотят это публично рассказать и показать. В России... Вот возьмем наши серьезные проблемы: мобилизация, проблемы производства оружия, – и переводим в Россию. У них то же самое все существует. Просто там накапливалось больше для войны. А мы не готовились таким образом, как готовились они", – объяснил экс-посол.

Чалый добавил, что рано или поздно запасы РФ закончатся. "И тыл у нас, выходит, сейчас это Европа, Америка – наш тыл, где производится вооружение. Нам еще предстоит – при всех сложностях – увеличивать свое производство", – сказал он.

Украина уже вырабатывает оружие, которое приближает победу. Но, к примеру, нам нужны ракеты (в том числе дальнобойные) в достаточно большом количестве.

Чалый считает, что нам нужно так строить стратегию, чтобы в следующем году, где-то весной, уже "не так переживать за партнеров, а рассчитывать во многом на свои силы".

"Так что пока да, сложно. Но эти сигналы со всех сторон показывают, что окно возможностей в этом году (не знаю когда) у нас появится. Все эти поступления показывают, что оборона будет усилена. И будет меньше жертв с нашей стороны", – высказал мнение дипломат.

Как писал OBOZ.UA, 24 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Китай. Валерий Чалый ответил на вопрос, о чем будут разговаривать представители Вашингтона и Пекина и что это может поменять для Киева.

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