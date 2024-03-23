Россия не в состоянии защитить все свои НПЗ от ударов БПЛА – британская разведка

Недавние удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ, вероятно, привели к нарушению работы по меньшей мере 10% мощностей по российской переработке нефти. Из-за санкций на ремонт оборудования понадобится немало времени, и хотя Москва пообещала "прикрыть" НПЗ "Панцирями", вряд ли она сможет защитить все "уязвимые" объекты.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, обнародованной 23 марта в соцсети X. Как отметили в ведомстве, 17 марта представитель украинской разведки заявил, что Украина успешно нанесла удары по 12 российским НПЗ с помощью БПЛА.

15-16 марта украинские СМИ сообщили, что атакам подверглись также три крупных НПЗ в Самарской области на юге России.

"Некоторые из наиболее удаленных объектов, подвергшихся атаке, находятся примерно в 900 км от Украины, что подчеркивает радиус действия атак украинских БПЛА. Эти удары влекут за собой финансовые издержки для России, влияя на внутренний топливный рынок", – заявили в британской разведке.

В сводке также говорится, что удары по НПЗ в России, вероятно, привели к нарушению работы как минимум 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Капитальный ремонт может занять значительное время и средства, а санкции, скорее всего, приведут к увеличению времени и затрат на замену оборудования, считают в разведке Британии.

"По словам представителя минэнерго России, для защиты нефтеперерабатывающих заводов планируется развернуть ЗРК "Панцирь". Однако, учитывая размеры и масштабы российской энергетической отрасли, маловероятно, что Россия сможет защитить все уязвимые объекты", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW пришли к выводу, что серия атак украинских дронов на НПЗ в РФ могли серьезно подорвать нефтеперерабатывающие мощности России. Вне строя могли оказаться вне строя до 11% общих мощностей.

По данным Bloomberg, с начала года на территории РФ были атакованы по меньшей мере девять крупных НПЗ – это означает, что Украина начала новый этап в войне.

После атак Москва была вынуждена ввести запрет на экспорт бензина и теперь пытается нарастить продажу сырой нефти. Однако вскоре, по данным Reuters, экспорт нефти из РФ также может упасть вместе с объемами ее добычи, поскольку сырье негде будет хранить.

Накануне в СМИ появилась информация о якобы призыве США к Украине приостановить атаки на НПЗ в России. Такое предостережение якобы было связано з угрозой роста цен на нефть в мире и возможной местью Москвы.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что российские НПЗ являются законными целями и Украина в этом случае действует по стандартам НАТО.

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