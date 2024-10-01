Россия ночью атаковала Украину 32 'Шахедами': 29 дронов сбиты, остальные потеряны без последствий

Защитники неба Украины в ночь на 1 октября уничтожили над разными регионами 29 из 32 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Остальные вражеские БПЛА тоже не достигли своих целей.

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ПВО работала в семи областях. Об отражении атаки рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что ночью во вторник оккупанты запустили по Украине 32 "Шахеда" (район пусков: Приморско-Ахтарск, Курск в РФ и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму).

В результате противовоздушного боя авиацией, мобильными огневыми группами и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Сил обороны было сбито 29 ударных БПЛА. В частности, в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

Кроме этого, в результате противодействия РЭБ три вражеских беспилотника локационно потеряны – предварительно, без последствий.

По данным Черкасской ОВА, ночью над регионом были сбиты пять дронов-камикадзе – без пострадавших и разрушений инфраструктуры. Также пять вражеских БПЛА уничтожили защитники неба над Сумщиной.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия установила рекорд по количеству "Шахедов", запущенных по Украине в сентябре – 1331. Из них Силы обороны сбили 1110 дронов, что составляет 83,39%.

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