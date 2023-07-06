Россия ночью задействовала против Украины 6 ракетоносителей: Гуменюк раскрыла детали атаки и указала на главную опасность 'Калибров'

Этой ночью, 6 июля, Россия задействовала, по меньшей мере, 6 ракетоносителей с залпом в 36 ракет. Три из которых надводные, еще три – подводные.

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Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости". В то же время она подчеркнула, что ракеты типа "Калибр", выпущенные из моря, могут преодолевать значительные расстояния, поэтому несут опасность для всей Украины.

"На вечер сконцентрировались 4 ракетоносителя, было очевидно, что враг готовится. Ночью враг увеличил количество ракетоносителей – на данном этапе и в течение ночной атаки было задействовано по меньшей мере 6 ракетоносителей – 3 надводных и 3 подводных. Общий залп ракет типа "Калибр" до 36 единиц", – сообщила пресс-секретарь ОК "Юг".

Что касается ночной атаки оккупантов на Львов, то Гуменюк отметила, что ракеты типа "Калибр" несут опасность для жителей всех областей. Поскольку разрушительные последствия могут быть как от прямого попадания, так и тогда, когда над городом происходит сбивание ракеты. Поэтому спикер подчеркнула, что не стоит игнорировать воздушную тревогу.

Она также добавила, что "Калибр", выпущенный из моря, может преодолеть 2500 тысяч километров, а потому он покрывает фактически всю территорию Украины.

"Из опыта можем отметить, что такие последствия могут быть как от непосредственного попадания, так и во время боевой работы, когда над городом происходят убытки, и обломки также могут навредить. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что даже если вы очень верите в нашу ПВО, необходимо переходить в укрытие обязательно, в какой бы части Украины вы ни находились", – подчеркнула Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска РФ ночью четверга, 6 июля, атаковали Украину крылатыми ракетами из Черного моря и дронами-камикадзе. Тревога была объявлена во всех регионах, взрывы раздавались на западе.

Напомним, что в сети появилось видео последствий ракетного удара РФ по дому во Львове. На нем спасатели разбирают завалы жилого дома, потерпевшего разрушения из-за попадания российской ракеты ночью 6 июля. Там повреждено около 60 квартир и 50 авто, есть жертвы.

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