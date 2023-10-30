Россия ночью запустила по Украине две ракеты Х-59 и 12 дронов: силы ПВО сбили все цели

В ночь понедельника, 30 октября, силы противовоздушной обороны сбили в небе над разными регионами Украины 14 российских целей. В частности, были обезврежены две ракеты Х-59 и 12 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131.

Воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударов объявлялась во многих областях. О деталях атаки и ее отражениях рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Так, управляемые авиационные ракеты Х-59 оккупанты запустили из самолетов в воздушном пространстве временно оккупированной части Запорожской области, а "Шахеды" летели с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарск, РФ.

Все эти 14 воздушных целей были уничтожены противовоздушной обороной, в частности в пределах Николаевской, Херсонской Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.

"К отражению воздушного нападения была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины. Держим небо! Вместе к победе!" – говорится в сообщении.

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Известно, что две российские ракеты сбили защитники из воздушного командования "Восток" над Днепропетровской областью. По словам главы ОВА Сергея Лысака, обломки целей упали в Днепровском районе, повредив пятиэтажку, частный дом и автомобиль.

Повреждения зафиксированы и на Николаевщине, где уничтожили пять "Шахедов". Глава ОВА Виталий Ким рассказал, что из-за падения обломков одного со сбитых дронов возник пожар складского помещения фермерского хозяйства в Баштанском районе. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба сбили все пять дронов-камикадзе, которые войска РФ запустили в сторону Украины ночью 29 октября. В то же время враг нанес удар ракетой Х-59 по Миргородской громаде на Полтавщине.

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