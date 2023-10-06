Коваленко: Россия обстреливает города Украины вблизи границы и линии фронта – чем и как можно это предотвратить

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины, которые находятся либо вблизи границы с РФ, либо недалеко от линии фронта. Например, ночью и утром 6 октября российские оккупанты нанесли удары по центру Харькова и снова обстреляли Херсон. Днем ранее в результате попадания "Искандера" по кафе-магазину в с. Гроза Купянского района Харьковской области погибли более 50 человек.

Многие убеждены, что причина трагических последствий – нехватка комплексов противовоздушной обороны. Но так ли это, и если да, то какая ПВО может защитить?

Давайте выясним.

Чем обстреливают зоны риска

Для начала предлагаю использовать для территорий, находящихся в ближней зоне обстрелов, такое понятие, как "зона риска". В нее входят села, поселки и города, расположенные от границы с Россией или линии боестолкновений на расстоянии до 70-100 км.

Почему именно такое расстояние? Потому что это дальность применения оккупантами наиболее простого и неэнергозатратного вооружения для осуществления террора.

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Когда мы говорим о неэнергозатратном вооружении, то имеем в виду ствольную артиллерию, реактивные средства залпового огня и комплексы С-300. Особняком стоят ОТРК "Искандер", которые к этой категории не относятся, но время от времени применяются по зоне риска, и о них также поговорим.

Неэнергозатратное вооружение (в случае с российскими оккупационными войсками) – это то, что не требует особых, уникальных поставок боекомплекта, на производство которого уходят сроки выше показателя среднесуточного применения. И именно эти средства поражения как максимально дешевы, так и доступны.

Например, Херсон часто обстреливают не только боеприпасами из ствольной артиллерии, но и 122-мм реактивными снарядами из БМ-21 "Град". В целом "Град" стал основной террористической реактивной системой залпового огня у РОВ в Херсонской области. Она мобильная, ее можно очень быстро привести в боевое положение, отстрелять пакет и быстро покинуть позицию до начала контрбатарейной борьбы артиллерии Сил обороны Украины (СОУ). На весь цикл действий у профессионального расчета может уйти чуть больше 5 минут.

А вот перехватить реактивный снаряд системами ПВО, стоящими на вооружении ВСУ, практически невозможно – так же как и снаряд, выпущенный ствольной артиллерией.

То есть все претензии относительно нехватки защиты ПВО у тех населённых пунктов, которые преимущественно обстреливаются ствольной и реактивной артиллерией, абсолютно безосновательные. Такие средства просто невозможно перехватить, и единственное, что можно им противопоставить, – это контрбатарейная борьба по факту либо на упреждение.

С-300

Российские оккупанты с конца мая 2022 года стали перенастраивать комплексы С-300 с ударов по воздушным целям на работу по сухопутным объектам, что возможно для функционала этих систем.

На этот шаг россияне пошли из-за возникающего дефицита оперативно-тактических комплексов, в частности ОТРК "Искандер". Но применяемые по поверхности ракеты 5В55 отличаются низкой точностью, что не позволяло полностью компенсировать функционал "Искандеров" с их 9М723 и 9М728. Именно по этой причине они играли роль исключительно как элемент поражения неизбирательного типа, террористического назначения.

Кроме того, скорость полета этих ракет достигает 2 000 метров в секунду. То есть свою максимальную дистанцию в 75 километров такая ракета может пролететь менее чем за 40 секунд. К сожалению, ни одна воздушная тревога не успевает вовремя отреагировать на такие угрозы. А если пуск осуществляется по целям на меньших дистанциях? Десять километров, условно, за пять секунд?

Но вопрос в другом – возможно ли ракеты С-300 перехватывать средствами ПВО?

По принципу своего действия перенастроенная на удары по поверхности С-300 – это баллистическая ракета. Соответственно, средства, перехватывающие баллистику, должны перехватывать и С-300. Например, ЗРК Patriot, которые показали высокую эффективность при перехвате не только баллистических ракет ОТРК "Искандер", но и гиперзвуковых Х-47М2 "Кинжал".

Однако есть нюансы. В частности, возможность перехвата ЗУР от С-300 комплексом ЗРК Patriot – это теория, ведь пока ни разу это не практиковалось. Хотя в свое время перехват ОТРК "Искандер" и Х-47М2 "Кинжал" тоже были теорией, пока он не был подтвержден на практике.

Еще немаловажный момент. Да, ракеты С-300, не просто в теории, а на практике, я более чем уверен, можно сбивать зенитным ракетным комплексом Patriot. Но ракет к С-300 у России тысячи, а боекомплект ЗРК Patriot очень дорогой и ограниченный.

Да, кто-то может сказать, что ведь перехват каждой из С-300 – это спасение человеческих жизней, а они бесценны, и это правда. Но даже если предположить, что в районе того же Харькова разместят ЗРК Patriot, как вы думаете, на сколько им хватит боекомплекта при регулярных обстрелах С-300, у которых по сравнению с "Патриотами" БК, можно сказать, бесконечный?

Это будет истощать потенциал ЗРК Patriot, и когда нужно будет отразить атаку других типов ракет, направленных не на террор, а на боеспособность и обороноспособность страны, боекомплекта попросту не будет. Например, на ракеты, применяемые ОТРК "Искандер".

ОТРК "Искандер"

Российские оккупанты используют два типа запускаемых ракет: "Искандер-М" баллистического типа и "Искандер-К" – аэробаллистические. По сути, "Искандер-К" – это сухопутная КРМБ "Калибр", обладающая схожими характеристиками и имеющая низкую эффективность прорыва нашей ПВО. В свою очередь баллистические ракеты могут перехватывать на сегодня только ЗРК Patriot.

Зная это обстоятельство, российские оккупационные войска стараются в последнее время наносить удары именно этим типом "Искандеров" по районам, где нет средств ПВО, способных перехватывать такие ракеты.

Кривой Рог, Покровск, Одесса, Харьков… С учетом близости позиций РОВ ко многим из этих городов и скорости ракеты свыше 2 000 км, реакция на подобные удары также исчисляется десятками секунд, а не минут.

И как мы понимаем, закрыть все эти города прямо сейчас батареями ЗРК Patriot просто нет возможности.

Что же, безвыходная ситуация? Нет. Решение есть.

Противодействие

Когда мы говорим об угрозе артиллерийских ударов РОВ ствольной и реактивной артиллерией, снаряды которой перехватить средствами ПВО невозможно, то о чем сразу же вспоминаем? О контрбатарейной борьбе.

На сегодняшний день у украинской армии имеется качественное превосходство в вопросах контрбатарейной борьбы с российской артиллерией, но по-прежнему нет количественного превосходства.

То есть закрыть все локации по линии фронта артиллерией так, чтобы одновременно обеспечивать контрбатарейную борьбу и оказание поддержки наступающим подразделениям практически невозможно из-за количественного фактора. Но именно за счет уничтожения средств ведения огня противника возможно создавать продолжительные паузы между обстрелами населенных пунктов.

Примерно такая же методика может и должна быть использована в борьбе с С-300. Мы не можем заставить наших партнеров передать нам столько и сразу необходимых ЗРК, чтобы обеспечить безопасность всем городам на одном уровне. Но тем городам, которым угрожают С-300, можно обеспечить безопасность в формате упреждающих атак.

ЗРК С-300 имеет ограниченную дальность поражения целей, и для их применения россияне должны как в зоне боевых действий, так и на границе с Украиной подводить их на расстояние, позволяющее их уничтожить – либо посредством РСЗО типа М142/М270, либо посредством дроновой охоты.

Упреждающие атаки

Жителям зоны риска следует понять одну простую вещь: их место проживания не просто называется именно так. Они находятся либо в зонах поражения средствами, которые вообще не перехватываются (ствольная артиллерия и РСЗО), либо в зонах, по которым наносятся удары средствами, которые не перехватываются имеющимися там комплексами.

Возможно, это прозвучит сурово и жестоко, но разве вы не в курсе, где живете и кто виноват в ваших страданиях? Отсутствие достаточного количества необходимых единиц ПВО влияет на ситуацию с обстрелами – да. Но в ряде случаев даже наличие самых современных систем не стало бы решающим фактором в предотвращении ударов.

Концепция защиты таких зон риска – это не столько защита традиционными средствами ПВО, сколько концепция упреждающих атак. И на уровень эффективности таких атак мы только выходим.

Но следует быть реалистами. Безопасность от террористических атак России населенные пункты Украины получат только тогда, когда оккупанты будут изгнаны с наших земель. Хотя еще довольно долгое время останется актуальным вопрос безопасности приграничной зоны.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZREVATEL и группы "Информационное сопротивление".