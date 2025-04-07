Россия обстреляла жилой сектор Константиновки: есть погибший, ранен ребенок. Фото

Войска страны-агрессора России утром в понедельник, 7 апреля, нанесли удары по Константиновке Донецкой области. Вследствие обстрела погибла 83-летняя женщина, еще два человека получили ранения, в том числе ребенок.

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О последствиях атаки сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, а также Донецкая областная прокуратура. По данным следствия, в 10:30 армия России нанесла первые два авиаудара, предварительно, использовав бомбы ФАБ-250 с УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции).

Вследствие этой атаки получила ранения женщина. У нее диагностирована минно-взрывная травма, перелом и ссадины. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

Менее чем через час под прицелом врага оказался частный сектор. От травм, несовместимых с жизнью, погибла 83-летняя пенсионерка.

Еще через два часа оккупанты накрыли город огнем из ствольной артиллерии. Девочка девяти лет по месту жительства получила минно-взрывную травму, осколочное ранение и перелом ноги.

"По меньшей мере один человек погиб и два раненых вследствие сегодняшних обстрелов Константиновки", – написал руководитель ОВА в официальном Telegram-канале.

Кроме того, в городе повреждены восемь частных домов, три админздания, магазин и линия электропередач.

Вадим Филашкин рассказал, что девочку, пострадавшую из-за нынешнего удара, вместе с семьей ранее эвакуировали в более безопасный регион, однако в марте они вернулись в Константиновку.

"В очередной раз призываю всех донетчан, а особенно родителей: будьте ответственными! Эвакуируйтесь вовремя! Сохраните жизнь себе и своим детям!" – призвал руководитель Донетчины.

Открыты уголовные производства по фактам совершения военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования последствий атак России на гражданское население, заявили в облпрокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 апреля в Херсоне вследствие удара РФ под завалами оказались беременная женщина и ее двухлетний ребенок. Мать прикрыла сына своим телом.

Напомним также, в понедельник Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН и спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ, чтобы привлечь внимание к преступлениям России. Одним из первых аргументов для этого стал жестокий обстрел Кривого Рога, убивший 20 человек, в том числе девятерых детей.

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