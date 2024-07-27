Россия обяжет школы в оккупации распространять литературу, прославляющую войну против Украины – ЦНС

Российские оккупанты планируют обязать школы на временно захваченных территориях Украины распространять пропагандистскую литературу, прославляющую захватнические войны государства-агрессора, в частности полномасштабное вторжение в Украину. Список такой литературы уже подготовлен.

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Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили в Центре национального сопротивления. Как отмечается, этот список станет обязательным для школ, библиотек и культурных центров в оккупированных населенных пунктах.

Таким образом, враг продолжает свою жесткую кампанию по промыванию мозгов украинских детей.

"Для этого составил список фронтовой поэзии, рассказов военных и очерков про "героев русской весны", которые должны сохранить память о войне против Украины", – отметили в ЦНС.

Как отмечается, каталог "рекомендованной литературы" в министерство образования РФ предоставили центр "Традиция" кремлевского пропагандиста Захара Прилепина и фонд "Защитники отечества". Всего в списке указано 15 книг из серии "КПД", которую редактирует сам Прилепин.

Кроме того, авторы списка литературы рекомендовали распространять картины и скульптуры, связанные с войной в Украине, в частности, бюсты военных преступников.

"Напоминаем всем коллаборантам и пособникам Кремля – ответственности за сотрудничество с врагом и промывание мозгов украинских детей российской человеконенавистнической пропагандой никто не избежит. Всех неравнодушных просим посылать информацию о таких оборотнях на наш анонимный чат-бот", – отметили ЦНС.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты продолжают милитаризацию детей на оккупированных территориях. В своих летних лагерях они учат мариупольских детей стрелять и убивать.

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