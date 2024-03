Россия опрокидывает резервы на восток Украины, пытаясь активизировать темпы наступления – ISW

Страна-агрессор Россия в настоящее время направляет тактические и оперативные резервы для боевых действий на востоке Украины, пытаясь сохранить и потенциально активизировать темп текущих наступательных операций. Такие действия демонстрирует вероятную способность врага динамично балансировать и переоценивать свои наступательные усилия.

Об этом заявили в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Вместе с тем аналитики продолжают считать, что любая способность РФ добиться успехов по-прежнему зависит от уровня поддержки Украины со стороны Запада.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 14 марта сообщил, что российское военное командование выделяет тактические и оперативные резервы для наступления на Лиманском направлении, в районе Бахмута, а также к западу и юго-западу от Донецкой области, чтобы не допустить дальнейшей стабилизации линии фронта Силами обороны.

По его словам, заявил, что многие из этих резервов предназначались для использования предполагаемого прорыва Россией украинской обороны, а не обязательно для поддержки текущих российских наступательных операций против стабилизации оборонительных позиций ЗСУ.

Отмечается, что российские войска недавно направили дополнительные подразделения 3-го армейского корпуса для боевых действий к юго-западу от Бахмута; неуказанный резервный полк 20-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия Южного военного округа) и 10-й танковый полк (1-й АК "ДНР") для боевых действий к юго-западу от Донецка; части 272-го мотострелкового полка (47-я танковая дивизия 1-й гвардейской танковой армии) – на Лиманское направление.

Машовец добавил, что российские силы все еще обладают соответствующими резервами для дальнейшей активизации наступательных операций, но их, вероятно, будет недостаточно, чтобы позволить оккупантам разрушить оборону ВСУ.

"Российские войска с середины 2022 года изо всех сил пытались достичь более чем постепенного незначительного тактического успеха в Украине, и введение тактических или даже ограниченных оперативных резервов само по себе не меняет их перспектив достижения значимых в оперативном отношении успехов, поскольку ВС РФ еще не продемонстрировали ​​способность проводить разумные механизированные маневры для быстрого захвата больших участков территории", – отметили в ISW.

Аналитики предположили, что сообщения о переброске Россией тактических резервов в новые районы демонстрируют вероятную способность врага динамично балансировать и переоценивать свои наступательные усилия. Сообщения Машовца о переброске частей армии РФ примечательны тем, что эти подразделения, вероятно, были резервами на других направлениях, где оккупанты проводят наступательные операции.

В частности, подразделения 10-го танкового полка участвовали в захвате Авдеевки в середине февраля. Их размещение к юго-западу от Донецка, а не к западу от Авдеевки, предполагает, что российское командование не хочет активизировать темп наступательных операций там за счет снижения темпа боевых действий к юго-западу от областного центра Донетчины.

"Восстановление российских сил в районе Авдеевки, по-видимому, может позволить российским войскам активизировать усилия для продвижения дальше к западу от города в момент, выбранный командованием, которое, возможно, решило, что этот потенциальный резерв достаточен без элементов 10-й танкового полка", – подчеркнули в ISW.

Также отмечается, что подразделения 1-й гвардейской танковой армии отвечали за российские наступательные операции к северо-западу от Сватово с момента начала российского наступления зимой-весной 2024 года на линии Харьковской и Луганской областей. А 272-й мотострелковый полк, вероятно, задумывался как резерв для поддержки этих наступательных операций. Его переброска на Лиманское направление может свидетельствовать о том, что российские войска в настоящее время отдают приоритет наступлению там, а не на других участках линии Купянск – Сватово – Кременьная.

"Эти тактические перемещения относительно незначительны, но являются примерами того, как российское военное командование может по своему усмотрению увеличивать или уменьшать обязательства по операциям в любом месте вдоль линии фронта благодаря оперативной гибкости, обеспечиваемой владением Россией инициативой на всем театре военных действий", – считают аналитики.

