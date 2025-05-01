Войска Российской Федерации активизировались на Херсонщине и в который раз хотят форсировать реку Днепр. Но в этот раз оккупанты пытаются высадиться на остров Бугаз.

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Об оперативной обстановке рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин. В эфире телемарафона он уточнил, что с этой целью противник ведет атаки уже несколько дней.

"Враг пытается провести форсирование водных преград и именно сейчас открыл такое, назовем это "новое", направление. Направление, на котором он активизировался и уже в течение нескольких дней провел несколько попыток высадиться в речной зоне – это юг Днепровской системы островов. На самом юге остров, возле населенного пункта Кизомыс, остров Бугаз", – сообщил спикер.

Военнослужащие страны-агрессора надеются, что высадка на Бугаз поможет им захватить определенный плацдарм и с юга осуществить дальнейшее форсирование Днепра. Пока попытки захватчиков безуспешны.

"Если удается кому-то выжить на этих островах, то они [оккупанты] там играют в такую импровизированную "робинзониаду". Когда их оттуда забрать враг уже не может, доставляет им дронами и продукты, и воду, боеприпасы. А через несколько дней бывают случаи, что эти российские военнослужащие, робинзоны так называемые, сдаются в плен или их уничтожают Силы обороны Украины", – сказал Волошин.

Российская пропаганда, если высадиться сумел хотя бы один оккупант, спешит сообщать о "захвате" таких островов, но это не соответствует действительности.

Напомним: 29 апреля полковник Волошин заявлял, что ВС РФ проводят больше разведывательных и поисковых миссий в бассейне Днепра и высаживаются на островах реки.

Также он отмечал, что после украинских ударов по катерам противника на таких островах обычно остаются один-два российских военнослужащих, эвакуация которых врагом затруднена.

Как ранее писал OBOZ.UA, днем 27 апреля в результате российского авиационного обстрела Херсона пострадали мирные жители. Целью врага в очередной раз стали жилые многоэтажные дома и объекты социальной инфраструктуры.

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