Россия отправляет на фронт мужчин-инвалидов: в сети возмущены

Россия начала бросать на фронт для участия в боевых действиях мужчин-инвалидов. Так недавно в сети появилось видео с солдатами РФ, имеющими статус временно непригодных, однако военное командование хочет отправить их на первую линию фронта.

Видео дня

Об этом в своем Telgram-канале сообщил советник мэра города Мариуполь Петр Андрющенко. Солдаты жалуются, что военное командование РФ отправляет целые группы небоеспособных окупантов, часть из которых даже не может передвигаться без костылей, сразу из госпиталя обратно на фронт.

Хотя, по выводам медиков, им необходимо дальнейшее лечение и операции. Также российские солдаты рассказывают, что им отказывают в оформлении статуса ветерана войны из-за инвалидности и не выплачивают деньги.

"Русский режим настолько человечен и ценит собственное население, что отправляет калек на фронт прямо из госпиталя. Гуманность по-русски она такова", – иронизирует советник городского головы города Мариуполь Петр Андрющенко.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска во время одного из штурмов потеряли колоссальное количество личного состава. Соответствующую информацию сообщил агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

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