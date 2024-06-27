Ходили в 'мясные' штурмы: всплыли данные о колоссальных потерях 38-й мотострелковой бригады РФ на Запорожском направлении

Оккупационные войска во время одного из штурмов потеряли колоссальное количество личного состава. Соответствующую информацию сообщил агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш", который находится в рядах 38-й мотострелковой бригады РФ.

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Об этом рассказали в Telegram-канале движения "Атеш". Российские командиры отправляют свои подразделения на "мясные штурмы" в районе боевых действий возле населенного пункта Мирное на Запорожском направлении.

Так, во время одного из таких штурмов, в котором принимали участие военные из 38-й отдельной мотострелковой бригады, подразделение понесло потери в 95% своего личного состава.

Агент подчеркивает, что подобные инциденты стали обычными на этом участке фронта. Акты саботажа могут помочь увеличить количество потерь среди личного состава.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что партизаны совершили поджог на железнодорожной ветке, через которую российские оккупационные войска перевозят вооружение и технику из временно захваченного Крыма в Херсонскую область. В частности, по этой ветви войска страны-агрессора перевозили боеприпасы и тяжелую технику.

Напомним, что "Атеш" провел диверсию в российском Ростове-на-Дону. В результате уничтожен релейный шкаф на линии, соединяющей Ростов с оккупированным Мариуполем. По этой ветке враг перебрасывает живую силу и технику.

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