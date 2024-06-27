УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Ходили в "мясные" штурмы: всплыли данные о колоссальных потерях 38-й мотострелковой бригады РФ на Запорожском направлении

Иванна Шепель
War
1 минута
1,1 т.
Ходили в 'мясные' штурмы: всплыли данные о колоссальных потерях 38-й мотострелковой бригады РФ на Запорожском направлении

Оккупационные войска во время одного из штурмов потеряли колоссальное количество личного состава. Соответствующую информацию сообщил агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш", который находится в рядах 38-й мотострелковой бригады РФ.

Видео дня

Об этом рассказали в Telegram-канале движения "Атеш". Российские командиры отправляют свои подразделения на "мясные штурмы" в районе боевых действий возле населенного пункта Мирное на Запорожском направлении.

Так, во время одного из таких штурмов, в котором принимали участие военные из 38-й отдельной мотострелковой бригады, подразделение понесло потери в 95% своего личного состава.

Агент подчеркивает, что подобные инциденты стали обычными на этом участке фронта. Акты саботажа могут помочь увеличить количество потерь среди личного состава.

Ходили в "мясные" штурмы: всплыли данные о колоссальных потерях 38-й мотострелковой бригады РФ на Запорожском направлении
Ходили в "мясные" штурмы: всплыли данные о колоссальных потерях 38-й мотострелковой бригады РФ на Запорожском направлении

Ранее OBOZ.UA сообщал, что партизаны совершили поджог на железнодорожной ветке, через которую российские оккупационные войска перевозят вооружение и технику из временно захваченного Крыма в Херсонскую область. В частности, по этой ветви войска страны-агрессора перевозили боеприпасы и тяжелую технику.

Напомним, что "Атеш" провел диверсию в российском Ростове-на-Дону. В результате уничтожен релейный шкаф на линии, соединяющей Ростов с оккупированным Мариуполем. По этой ветке враг перебрасывает живую силу и технику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!