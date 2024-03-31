Россия отвела морские ракетоносители в пункты базирования: в ВМС объяснили причину

В настоящее время российские ракетоносители находятся в своих базировочных пунктах, не выходя в море. Ситуация в Черном и Азовском морях остается стабильной.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, с момента уничтожения патрульного корабля практически не было случаев выхода в море.

"За тот период, который истек с момента уничтожения патрульного корабля, фактически выходов в море как таковых не происходило. Было несколько кратковременных, скорее всего, показательных, когда выводили несколько подводных носителей, но почти сразу заводили их обратно", – сказал Плентечук.

Он отметил, что это объясняется тем, что противник пытается выработать стратегию противодействия Силам обороны Украины, периодически на море уничтожающим российские корабли. Пока они еще не нашли решения, гарантирующего какую-то безопасность.

"По состоянию на сейчас решение, которое могло бы обеспечить какую-то безопасность, они еще не нашли", – добавил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 марта у берегов оккупированного Крыма бойцы ГУР обезвредили патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота РФ. По вражескому судну отработали морские дроны Magura V5, уничтожив бортовой вертолет Ка-29 и артустановку АК-176.

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