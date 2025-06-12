Россия перебазировала свои бомбардировщики на Дальний Восток после украинской операции "Паутина". Спутниковые снимки
После беспрецедентной атаки украинских беспилотников по авиабазам российской дальней авиации Москва начала передислокацию своих стратегических бомбардировщиков на отдаленные аэродромы, в частности на Дальнем Востоке. Как свидетельствуют спутниковые снимки, проанализированные OSINT-аналитиком AviVector, Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 покинули свои привычные базы на территории Иркутской и Мурманской областей.
Об этом пишет Telegram-канал "Агентство.Новости". По данным аналитика, семь Ту-160, которые ранее базировались на аэродроме Белая, покинули его к середине прошлой недели. Часть этих самолетов была перемещена в Елизово на Камчатке, Анадырь на Чукотке и Борисоглебское в Татарстане.
Затем три Ту-160 покинули также базу Оленья в Мурманской области. Согласно спутниковым снимкам, два Ту-160 сейчас находятся в Анадыре, еще три – в Борисоглебском, где один проходит модернизацию.
После удара по аэродрому Оленья туда же перебросили 11 Ту-22М3. В то же время четыре Ту-95МС, которые базировались на Энгельсе-2 в Саратовской области, также отправились в Амурскую область. Часть самолетов вернули в Энгельс уже после атаки, а еще несколько Ту-22М3 появились на аэродроме в Моздоке в Северной Осетии. Некоторые самолеты, в частности Ту-22М3, заметили также в Борисоглебском в Татарстане.
Накануне атаки на базе Белая в Иркутской области находились более 50 единиц стратегической авиации, включая Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, а также истребители МиГ-31. После удара на снимках зафиксировали пожары в местах стоянок по меньшей мере пяти бомбардировщиков, среди которых, по данным OSINT-аналитиков, могли быть уничтожены два Ту-22М3, два Ту-95МС и один Ту-160. Удар по базе Оленья, вероятно, привел к уничтожению по меньшей мере трех-четырех стратегических самолетов, включая Ан-12.
Напомним, 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.
Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.
Общие потери авиации противника составили 41 борт: уничтожены или поражены самолеты А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также Ан-12 и Ил-78.
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