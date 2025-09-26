Россия перебрасывает силы через оккупированный Донецк на Покровское направление. Фото
На фоне ожесточенных боев на Покровском направлении фиксируется активная переброска российских сил. Враг продолжает усиливать свои позиции, используя оккупированный Донецк как ключевой транзитный узел для техники и личного состава.
Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко. Источники сообщают о движении не менее десяти грузовиков с боекомплектом, автобусов с военными и сопроводительных легковых авто.
Колонна направлялась с территории России через Донецк в направлении Покровска.
Стоит отметить, что вся техника шла без тактических маркировок – тенденция, которую ранее уже наблюдали в Мариуполе. По оценкам специалистов, отметки могут наноситься уже после прибытия в зоны боевых действий, чтобы скрыть реальный масштаб и маршруты переброски.
Такое наращивание сил свидетельствует о подготовке оккупантов к новым атакам и попытке усилить давление на украинскую оборону в районе Покровска.
Напомним, украинские военные продолжают уничтожать оккупантов. Силы обороны наносят противнику серьезные потери в живой силе. С начала года обезврежено более 307 тысяч оккупантов. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский добавил, что только за последние семь дней на фронте произошло более 1300 боевых столкновений. Почти треть из них – на Покровском направлении.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что перехват ГУР раскрыл данные об огромных потерях РФ в войне. Оккупант, чей разговор опубликовали разведчики, рассказал о "победной операции", из которой из 25 захватчиков вернулись двое.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!