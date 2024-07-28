Россия перебрасывает танки Т-90М в Санкт-Петербург: названа причина. Видео

Страна-агрессор Россия перебросила десятки танков Т-90М "Прорыв" с полигона Сертолово в Санкт-Петербург. Враг перевозил бронетехнику среди бела дня, чтобы как можно быстрее доставить ее на фронт в Украину. Это свидетельствует о значительных потерях войск РФ, которые она спешит восстановить за счет резервов.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Атеш" – военного и партизанского движения, созданного украинцами и крымскими татарами. Партизаны зафиксировали передвижение колонны вражеской техники по Финляндскому железнодорожному мосту.

"Номера грузовых платформ продолжаем отслеживать в режиме онлайн вместе с ВСУ. Очередная партия российской бронетехники вскоре вновь окажется грудой ржавого металлолома как это было и раньше", – сказано в сообщении.

В Сертолово находится танковый полигон, расположенный примерно в 1300 км от линии фронта. В этом населенном пункте под Санкт-Петербургом базируется воинская часть №71717. Она является учебным центром, где проходят подготовку солдаты РФ, которые затем проходят службу в танковых и мотострелковых войсках.

Как сообщал OBOZ.UA, противостояние между Украиной и Россией на линии фронта перешло в стадию "игры резервами". И Силы обороны прибегают к выигрышной в нынешних условиях тактике: они заставляют врага идти в лобовые атаки, при которых резервы России стираются быстрее.

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