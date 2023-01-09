Россия перебрасывает в Беларусь устаревшую технику, а оккупанты в Севастополе хотят окончания войны "на любых условиях" – Генштаб

Военное руководство Российской Федерации направляет в Беларусь в том числе устаревшую технику, которую сняли с длительного хранения. Одновременно с этим Генштаб Вооруженных сил Украины заявил о тенденции к ухудшению морально-психологического состояния личного состава врага.

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ГШ сообщил об этом в оперативной сводке утром в понедельник, 9 января (320-е сутки полномасштабного вторжения). По информации украинских военных, значительная часть вооружения и военной техники, прибывающей в РБ для обучения российских мобилизованных, требует ремонта и обслуживания.

"Известно, что к работам на этой технике привлекаются беларусские военнослужащие", – сказано в сообщении.

Добавим, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Также в ведомстве рассказали о низком боевом духе российских военных из 127-й отдельной разведывательной бригады (место дислокации – оккупированный Севастополь, Крым). Среди них "ширится мнение об окончании войны на любых условиях", заявили в ГШ ВСУ.

В целом за минувшие сутки Силы обороны отбили атаки ВС РФв районах населенных пунктов Стельмаховка, Краснопоповка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

Более детально о ситуации на фронте на утро 9 января можно почитать в сводке Генерального штаба по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Потери России за все время полномасштабной войны против Украины достигли 111 760 оккупантов. В течение 8 января было "демилитаризовано" 590 захватчиков.

– Также за минувшие сутки украинские воины уничтожили четыре артиллерийские системы врага и три РСЗО, а также три вертолета. Полную статистику от Генштаба ВСУ ищите здесь.

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