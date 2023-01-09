ВСУ дали отпор войскам Путина в районе Стельмаховки и Соледара, сбито три вертолета и три БПЛА врага – Генштаб

Силы обороны Украины накануне отбили российских захватчиков, пытавшихся атаковать в районах 13 населенных пунктов Донбасса, в том числе возле Стельмаховки, Соледара и Бахмута. Защитники ударили по сосредоточению оккупантов, уничтожив живую силу, а также сбили три вражеских вертолета, столько же разведывательных дронов и сбросили "бавовну" на склад горюче-смазочных материалов.

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На 320-е сутки войны войска РФ ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытаются улучшить тактическое положение на Купянском. О ситуации на фронте рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 9 января.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли семь ракетных и 31 авиаудар, совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть угроза вражеских атак по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ обороняются на ранее занятых рубежах, производят инженерное оборудование позиций. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском признаках формирования их наступательных группировок не обнаружено.

В то же время на Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Галагановка и Гремяч Черниговской области; Коренок, Кучеровка, Студенок, Бунякино, Атинское, Кондратовка и Мирополье на Сумщине, а также Старица, Чугуновка, Милово, Колодезное и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении из танков и ствольной артиллерии оккупанты обстреляли районы Двуречной, Первомайского, Ивановки и Крахмального на Харьковщине, Стельмаховки и Мясожаровки на Луганщине.

На Лиманском направлении огневое воздействие со стороны ВС РФ испытали Макеевка, Площанка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва Луганской области. А на Бахмутском от вражеского огня пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Клещиеевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое поражение оккупантов попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка на Донетчине.

На Запорожском направлении вражеские обстрелы фиксировались возле Дорожнянки, Волшебного, Белогорья, Малых Щербаков, Степного, Каменского Запорожской области и Алексеевки на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении агрессор не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега Днепра. Снова под огонь из российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.

По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающих для обучения личного состава оккупационных войск в Беларусь с РФ, снято с длительного хранения и требует обслуживания. Также известно, что к работам на этой технике привлекаются беларусские военнослужащие.

Отмечается тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава врага. Так, среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады ВС РФ, дислоцирующейся во временно оккупированном Севастополе, ширится мнение об окончании войны на любых условиях.

За сутки 8 января подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Краснопоповка на Луганщине, а также Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка на Донетчине.

Украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения захватчиков и три – по позициям их зенитно-ракетных комплексов.

Кроме этого, наши воины сбили три вертолета врага – Ка-52, Ми-24 и Ми-8, а еще три разведывательных БПЛА типа "Орлан-10". Украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники ВС РФ, склад горюче-смазочных материалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным британской разведки, армия РФ ожидает большого наступления ВСУ в двух областях и готовится обороняться. Больше всего укреплений российские солдаты настроили во временно захваченных районах Запорожья.

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