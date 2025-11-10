Россия перебросила 150 тысяч военных, планирует окружить Покровск и соседние города, – Сырский

Россия начала масштабную стратегическую наступательную операцию в районе Покровска, пытаясь прорвать оборону, окружить город и перерезать пути снабжения ВСУ. Для этого враг перебросил на это направление 150 тысяч личного состава.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в комментарии The New York Post. Он опроверг сообщения российской пропаганды о полном контроле над городом.

"Ситуация на передовой действительно напряженная, враг проводит стратегическую наступательную операцию. Они собрали большую часть сил, создавая преимущество в попытке прорвать нашу линию обороны и захватить этот район", — отметил Сырский.

Он опроверг заявления российских пропагандистов о якобы падении Покровска или окружении украинских подразделений.

"Они продолжают показывать эту территорию на своих картах так, будто она находится под их контролем. Но это утверждение – что враг захватил практически все, и они вот-вот с этим покончат – не соответствует действительности", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Под Покровском сосредоточено 150 тысяч российских военных

Как отмечает издание, из примерно 700 тысяч российских военных, находящихся на территории Украины, около 150 тысяч отправлены именно в район Покровска. К наступлению привлечены мощные механизированные части и четыре бригады морской пехоты.

По словам Сырского, целью агрессора является окружить Покровск и соседние города с трех направлений — севера, юга и востока, вытеснить гражданских и захватить всю Донецкую область.

Задача ВСУ заключается в том, чтобы уровень мобилизации в России равнялся или был меньше количества потерь врага. Украинские защитники делают ставку на доминирование в беспилотниках и уничтожение вражеской инфраструктуры.

Попытки России одержать быструю победу не увенчались успехом

Несмотря на огромное давление и задействованные значительные ресурсы попытки РФ одержать быструю победу не увенчались успехом, подчеркнул Сырский.

"Они уже два месяца проводят эти активные штурмовые действия без всякого материального успеха", – подчеркнул главнокомандующий.

Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно посетил передовую вблизи Покровска, в своем вечернем обращении 10 ноября отметил, что российские войска не достигли ни одного значительного результата на фронте. По его словам, Силы обороны успешно удерживают позиции на Покровском направлении, в районах Доброполья и в целом по всей линии боевых действий.

"Чрезвычайно важно, что никакого значительного результата у оккупанта нет. Покровское направление, районы Доброполья, Донетчина в целом – мы защищаем наши позиции", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Силы обороны защищают позиции и на всех других направлениях фронта, "и это наиболее весомый результат для нашего государства".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, украинские военные продолжают держать оборону Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области. Ситуация там остается сложной и изменчивой. Однако, несмотря на это, логистика в Мирноград осуществляется.

