Россия перебросила 'элитные' подразделения морпехов и воздушно-десантных войск из Сумской и Херсонской областей в Донецкую область – ISW

Военное командование страны-агрессора России перебросило "элитные" подразделения морских пехотинцев и воздушно-десантных войск из Сумской и Херсонской областей в Донецкую область. Вероятно такие меры осуществляются для усиления вражеских наступлений с целью захвата всей территории Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). В частности, российская армия сосредоточится в районах Доброполья, Покровска и Константиновки.

Какова ситуация в Донецкой области

Украинские операторы дронов на Покровском направлении сообщили, что российское командование перебросило из Курской области несколько подразделений, среди которых части 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, чтобы усилить наступление в направлении Доброполья.

По данным OSINT-аналитика, 30 августа была зафиксирована передислокация элементов 40-й и 155-й бригад морской пехоты, а также, вероятно, подразделений 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии в Донецкую область. Аналитик также сообщил о появлении вблизи Донецкой области частей 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 76-й дивизии ВДВ, которые россияне перебросили на одно из самых напряженных направлений.

В то же время точный район их дальнейшего наступления пока не определен. Кроме того, по информации источника, Россия передислоцировала 70-й мотострелковый полк (42-я дивизия, 58-я армия Южного военного округа) с Херсонщины в район Бахмута. Вероятно, это делается для усиления атак в сторону Константиновки или Северска.

Россияне планируют захватить остальную территорию Донецкой области

"Сообщения о передислокации свидетельствуют о том, что российское наступление осенью 2025 года будет сосредоточено на усилиях по захвату остальной части Донецкой области, в частности в районах Доброполья, Покровска и Константиновки. Передислокация российским командованием сил с севера Сумской области в Донецкую область свидетельствует о том, что Россия снижает приоритет своих наступательных операций в Сумской области", – указано в материале.

Аналитики отмечают, что войска РФ активизировали попытки обойти Покровск, продвинуться в направлении Доброполья и зайти с запада в фортификационный пояс Донецкой области. Такие действия повлекли серьезные потери личного состава, что, вероятно, заставило российское командование перебрасывать дополнительные силы в этот район.

Осенью 2024 года основные усилия врага тоже были сосредоточены на Покровском направлении, что свидетельствует о медленном темпе продвижения России, который сопровождается значительными потерями в технике и живой силе.

Напомним, по словам представителя 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрия Запорожца, оккупанты вероятно готовятся к большому штурму Северска в Донецкой области с применением тяжелой техники. Российская армия стремится до начала осенних дождей закрепиться в окрестностях города.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в отчете Института изучения войны отмечалось, что оккупанты активизировали наступательные действия на разных участках фронта в Украине – от Сумщины до Запорожской области. Однако несмотря на масштабные атаки, подтвержденного успеха захватчики не получили.

