Россия перегнала в Севастополь большой десантный корабль, поврежденный в Новороссийске

Россияне перегнали во временно оккупированный Севастополь большой десантный корабль "Оленегорский горняк". В августе 2023 года он был поврежден в порту Новороссийска (Краснодарский край РФ), поэтому судно небоеспособно.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, сейчас подтверждена информация о том, что судно находится в севастопольской бухте.

Плетенчук предположил, что его пригнали туда для ремонта, поэтому ожидать "подвигов" от этого корабля не стоит. В то же время представитель ВМС не исключил возможности возвращения "Оленегорского горняка" в строй после восстановления. Хотя добавил, что учитывая значительные повреждения корабля, в ближайшей перспективе это все же невозможно.

Напомним, "Оленегорский горняк" был поврежден в гавани Новороссийска 4 августа. Взрывы там раздались с самого утра. Минобороны страны-агрессора заявило об "атаке ВСУ" на военно-морскую базу дронами, которые "были уничтожены". Однако впоследствии подтвердилось, что в результате атаки на воде "лег отдохнуть" один из десантных кораблей.

Большой десантный корабль Северного флота РФ "Оленегорский горняк" проекта 775 после "успешного отражения атаки дронов" получил пробоину, потерял ход и рухнул на бок.

ВДК, который в 2007 году был признан лучшим десантным кораблем Северного флота, был построен на верфи Stocznia Północna в польском Гданьске. С лета 1977 г. он вошел в состав Северного флота РФ.

Странное название – "Оленегорский горняк" – этот десантный корабль имеет с 2000 года, когда "шефство" над ним взял Оленегорский горно-обогатительный комбинат.

Вооружение ПДК "Оленегорский горняк" представляет собой 2 сдвоенных 57-мм артиллерийских установки АК-725, 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М", 4 пусковые установки переносного зенитного ракетного комплекса "Стрела-2". На борту могут размещаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 18 января во временно оккупированном Севастополе затонул сторожевой корабль проекта 205П россиян "Тарантул". Вероятно, судно подбили морские дроны во время атаки на военные объекты оккупантов несколько недель назад.

– OSINT-аналитик MT Anderson показал спутниковые снимки, свидетельствующие, что из бухт временно оккупированного Россией Севастополя продолжают исчезать корабли Черноморского флота РФ. Судя по свежим спутниковым снимкам, в Севастополе больше нет российской субмарины "Алроса", зашедшей в бухту оккупированного города на прошлой неделе.

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