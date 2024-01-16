В бухтах Севастополя уменьшается количество российских кораблей, – OSINT-аналитик

Из бухт временно оккупированного Россией Севастополя продолжают исчезать корабли Черноморского флота РФ. Судя по свежим спутниковым снимкам, в Севастополе больше нет российской субмарины "Алроса", зашедшей в бухту оккупированного города на прошлой неделе.

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Однако несколько кораблей Черноморского флота спутники все еще фиксируют. Подробности и снимки опубликовал OSINT-аналитик MT Anderson.

"Фото от 15 января 2024 года. С каждым разом можно видеть все меньше и меньше (кораблей. – Ред.). Пирс выглядит пустым после того, как на прошлой неделе сюда заходила подлодка "Алроса" проекта 877 В (но 100-процентной уверенности нет из-за облачности)", – отметил он, опубликовав соответствующее фото.

Весьма пустым, обратил внимание аналитик, выглядит также фрегатный причал. На снимке видны минный тральщик проекта 12700 "Александрит", сторожевой фрегат проекта 1135 "Буревестник" (Krivak classпо кодификации НАТО) и корвет проекта 1124 "Альбатрос" (Grisha class corvette).

Тем временем на сухом доке в Севастополе до сих пор находится пораженная 13 сентября прошлого года украинскими воинами подводная российская лодка "Ростов-на-Дону" и несколько крупных десантных кораблей проекта 775 (класс Ropucha). Некоторые из них, отметил исследователь, находятся в рабочем состоянии, а некоторые – нет.

В Южной бухте MT Anderson заметил российский средний разведывательный корабль "Иван Хурс", атакованный украинскими морскими дронами в Черном море в мае 2023 года.

Напомним, ранее появилась информация, что оккупанты перебросили в Севастополь новейший большой десантный корабль. OSINT-исследователи пришли к такому выводу, проанализировав спутниковые снимки.

Однако впоследствии в ВМС ВСУ отрицали это сообщение, назвав информацию ошибочной. По данным ВМС, крупный десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен" не находится в Азово-Черноморском бассейне и не находился в течение полномасштабного вторжения РФ в Украину.