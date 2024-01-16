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В бухтах Севастополя уменьшается количество российских кораблей, – OSINT-аналитик

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
2,8 т.
В бухтах Севастополя уменьшается количество российских кораблей, – OSINT-аналитик

Из бухт временно оккупированного Россией Севастополя продолжают исчезать корабли Черноморского флота РФ. Судя по свежим спутниковым снимкам, в Севастополе больше нет российской субмарины "Алроса", зашедшей в бухту оккупированного города на прошлой неделе.

Видео дня

Однако несколько кораблей Черноморского флота спутники все еще фиксируют. Подробности и снимки опубликовал OSINT-аналитик MT Anderson.

"Фото от 15 января 2024 года. С каждым разом можно видеть все меньше и меньше (кораблей. – Ред.). Пирс выглядит пустым после того, как на прошлой неделе сюда заходила подлодка "Алроса" проекта 877 В (но 100-процентной уверенности нет из-за облачности)", – отметил он, опубликовав соответствующее фото.

В бухтах Севастополя уменьшается количество российских кораблей, – OSINT-аналитик

Весьма пустым, обратил внимание аналитик, выглядит также фрегатный причал. На снимке видны минный тральщик проекта 12700 "Александрит", сторожевой фрегат проекта 1135 "Буревестник" (Krivak classпо кодификации НАТО) и корвет проекта 1124 "Альбатрос" (Grisha class corvette).

В бухтах Севастополя уменьшается количество российских кораблей, – OSINT-аналитик

Тем временем на сухом доке в Севастополе до сих пор находится пораженная 13 сентября прошлого года украинскими воинами подводная российская лодка "Ростов-на-Дону" и несколько крупных десантных кораблей проекта 775 (класс Ropucha). Некоторые из них, отметил исследователь, находятся в рабочем состоянии, а некоторые – нет.

В бухтах Севастополя уменьшается количество российских кораблей, – OSINT-аналитик

В Южной бухте MT Anderson заметил российский средний разведывательный корабль "Иван Хурс", атакованный украинскими морскими дронами в Черном море в мае 2023 года.

В бухтах Севастополя уменьшается количество российских кораблей, – OSINT-аналитик
Севастополь на карте

Напомним, ранее появилась информация, что оккупанты перебросили в Севастополь новейший большой десантный корабль. OSINT-исследователи пришли к такому выводу, проанализировав спутниковые снимки.

Однако впоследствии в ВМС ВСУ отрицали это сообщение, назвав информацию ошибочной. По данным ВМС, крупный десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен" не находится в Азово-Черноморском бассейне и не находился в течение полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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