Россия перешла от мобилизации к поиску наемников из экзотических стран – ГУР

Российская Федерация ищет в Сомали, Сьерра-Леоне, Непале, Сирии и Кубе наемников для войны против Украины. Государству-агрессору такой подход более выгодный, чем проведение мобилизации внутри РФ.

Об этом 13 февраля в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. О том, что известно о вербовании россиянами боевиков в других странах, у сотрудника ГУР спросила ведущая новостного эфира.

Юсов подтвердил, что агрессор активно ищет и иностранцев с боевым опытом, и новичков, которых будут учить с нуля. Есть информация о гражданах Сирии, Сомали, Сьерра-Леоне, Кубы, Непала в российском войске.

"Когда речь идет об обучении с нуля, то это, скорее всего, будет неквалифицированный специалист, и судьба его – это участие в "мясных штурмах" и быстрая гибель", – отметил Юсов.

Он подчеркнул, что "большинство правительств государств, где фиксируется работа сетей российских рекрутеров, публично осуждают такую деятельность и даже дипломатично выступают с заявлениями и обращениями к своим гражданам не идти на такое сотрудничество".

Для жителей стран с небольшим доходом деньги, которые предлагает Россия, могут выглядеть заманчиво. К тому же, рекрутеры обещают наемникам, что они якобы будут задействованы в охранной деятельности или логистике, а не в боях.

ГУР известно, что в Сирии подразделения из местных наемников готовятся при посредничестве российских частных военных компаний.

"Для России выгоднее и дешевле искать наемников за рубежом, чем продолжать мобилизационные мероприятия внутри страны. Они боятся дестабилизации. Да и финансово это дешевле, чем обеспечивать собственных военных", – резюмировал Юсов.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ГУР МО показали видео с сирийцами-наемниками, которым в РФ всего за пять дней выдали российские паспорта.

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