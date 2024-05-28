Россия планирует запустить ИПсО об открытии второго фронта из Беларуси – ЦПД

Государство-агрессор Россия, вероятно, планирует активизировать информационно-психологическую операцию о якобы открытии в Украине второго фронта со стороны Беларуси. Цель россиян – посеять панику в украинском обществе.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны в понедельник, 27 мая. В учреждении ожидается, что руководство России, а также Беларуси, в ближайшее время могут выступить с провокационными заявлениями.

"Прогнозируется, что вражеская пропаганда активизирует ИПСО по поводу открытия второго фронта со стороны Беларуси. Ожидаем в ближайшее время ряд провокационных заявлений высшего руководства РФ и Беларуси с угрозами в адрес Украины", – говорится в сообщении.

В ЦПД подчеркнули, что основная цель этой ИПСО – нагнетание массовой паники в украинском обществе.

Кроме того, в учреждении отметили, что россияне запустили ИПСО относительно якобы нелегитимности президента Украины, а также планируют дискредитировать Украинскую формулу мира.

Также там прогнозируют, что россияне будут наращивать масштабы ИПСО по мобилизации в Украине, а также манипулировать информацией о повышении налогов в Украине и увеличении тарифов на электроэнергию и цен на топливо.

Как писал OBOZ.UA, ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что страна-агрессор РФ не отказалась от своего плана по дестабилизации ситуации в Украине. Для этого в рамках операции "Майдан-3" враг использует разные вопросы социального напряжения.

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