Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-95МС и вывела в Черное море ракетоноситель: возможна угроза пуска крылатых ракет

Вечером 20 июля зафиксированы действия российской оккупационной армии, которые свидетельствуют о возможной подготовке агрессора к очередному массированному обстрелу. Сначала по Украине враг запустил ударные и имитационные дроны; впоследствии появились данные об активности стратегической авиации, а также корабля-ракетоносителя; в воздух также поднимался МиГ-31К.

Видео дня

Воздушные силы ВС Украины сообщили о фиксации "Шахедов" над нашей страной около 21:10 воскресенья. Дроны двигались группами№ параллельно в наше воздушное пространство заходили новые БПЛА противника.

Мониторинговые каналы сообщали (эти данные еще не подтверждены официально), что пуски беспилотников противник осуществил из всех пусковых зон, кроме ВОТ Бердянска.

Детальнее о дроновой атаке можно почитать в нашем материале по ссылке.

В 23:44 ВС ВСУ заявили, что с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ) взлетели несколько бортов Ту-95.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" писал, что самолетов минимум три (сначала речь шла о двух, но появилась обновленная информация). "Вылет, вероятно, боевой", – считал автор. Он предупреждал:

– в районе "Энгельса" они могут быть примерно в 01:30 – 02:00 (в случае пусков оттуда ракеты в нашем воздушном пространстве появятся около 02:00 – 03:00)

– в районе Каспийского моря – скорее всего в 03:00 – 03:30 (тогда ракеты над Украиной будут примерно в 04:30 – 05:00).

Мониторинговые сообщества тем временем заявляли, что в акваторию Черного моря из порта Новороссийска (РФ) был выведен один ракетоноситель (суммарный возможный залп до шести крылатых ракет типа "Калибр").

Примерно в 00:23 понедельника вся Украина оказалась в зоне угрозы из-за взлета МиГ-31К.

По данным Telegram-каналов, самолетов-носителей ракет "Кинжал" было два. Взрыв якобы произошел в Киевской области.

Дополняется...

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 20 июля россияне запустили относительно мало дронов – всего 57. Силы обороны обезвредили 25; зафиксировано попадание 32 БПЛА в 10 локациях и падение сбитых (обломки) на шести локациях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!