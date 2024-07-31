Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-95МС с аэродрома 'Оленья': возможны пуски крылатых ракет

Страна-агрессора Россия в ночь на среду, 30 июля, подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС. Эти самолеты являются носителями крылатых ракет Х-101.

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В настоящее время воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины. Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

По состоянию на 23:25 зафиксирован взлет самолетов Ту-95 с аэродрома "Оленья". Количество самолетов неизвестно, однако есть данные, что в воздухе находится шесть бортов.

В случае боевого вылета в районе Энгельса Ту-95 будут примерно в 01:30 – 02:30. Если пуски будут отсюда – ракеты в воздушном пространстве Украины будут около 02:30 – 03:30.

В то же время, в районе Каспийского моря эти самолеты могут быть скорее всего в 03:00 - 04:00. Если пуски будут отсюда – ракеты ожидаются около 04:20 – 05:20.

Украинцев призвали не игнорировать опасность и находиться в укрытиях.

Напомним, вечером во вторник, 30 июля, российские оккупационные войска снова устроили атаку на Украину с применением ударных БПЛА. Их враг запустил сразу по двум направлениям: северо-восточному и южному.

Поздно вечером во вторник, 30 июля, в Киевской области раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

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