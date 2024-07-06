Россия подняла в воздух МиГ-31К: в Украине объявлена масштабная тревога

Утром 6 июля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Опасность связана с активизацией истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве страны-террориста России.

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Оккупанты подняли авиацию около 7:20 утра. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Самолеты МиГ-31К являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", поэтому ракетную опасность объявляют по всей территории Украины. Эта ракета развивает огромную скорость и является сложной целью для систем противовоздушной обороны. Поэтому украинцев призывали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

По информации мониторинговых каналов, по состоянию на 07:25 был зафиксирован взлет одного истребителя МиГ-31К. Однако количество вражеских самолетов в небе никоим образом не влияет на уровень угрозы, поэтому украинцев призывают находиться в укрытиях до отбоя.

Напомним, в ночь на 6 июля государство-террорист Россия атаковала энергетическую инфраструктуру города Сумы дронами-камикадзе "Шахед". В результате ударов населенные пункты в нескольких районах области оказались обесточенными. Также частично исчезло водоснабжение.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области 5 июля армия России обстреляла село Комар (Волновахский район) и город Украинск (Покровский район). В каждом населенном пункте есть по меньшей мере одному погибшему, а также раненые мирные жители.

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