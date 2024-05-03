Россия подняла в воздух МиГ-31К: в Украине объявлена масштабная тревога

В Украине после обеда 3 мая объявили масштабную воздушную тревогу. Сирены включили из-за того, что российские оккупанты подняли в небо МиГ-31К, являющийся носителем "Кинжалов".

Об этом сообщил мониторинговый канал monitor, подтвердили опасность и в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.Тревога объявлена для всех регионов нашего государства.

"Внимание! Активность вражеской тактической авиации, МиГ-31 К! Есть угроза применения авиационных средств поражения для областей, где объявлена воздушная тревога", – отметили в Воздушных силах в 15:09.

В monitor напомнили, что МиГ-31 К является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угорозу для всех регионов страны.

Напомним, днем стало известно, что 3 мая россияне нанесли удар по Харькову и Чугуеву. Разрушены несколько частных домов, есть погибшая и пострадавшие. Кроме того, в Харькове повреждения получили общественный транспорт с пассажирами, а в Чугуеве поражена гражданская инфраструктура.

А утром 3 мая оккупанты ударили по Курахово. Били по многоэтажкам в центре города, там также есть жертвы и раненые.

Кроме того, россияне обстреляли "Градом" село Мемрик в Донецкой области, без жертв не обошлось.

Также сообщалось, что захватчики ударили по селу Новоосиново на Харьковщине, убив пенсионера.