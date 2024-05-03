Оккупанты нанесли удар по Чугуеву: повреждена гражданская инфраструктура

Днем 3 мая российские захватчики нанесли удар по Чугуеву Харьковской области. Повреждена гражданская инфраструктура.

Пока информации о пострадавших нет. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В 12:08 оккупанты ударили по Чугуеву. Повреждена гражданская инфраструктура. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Продолжается ликвидация последствий профильными службами", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 3 мая кафиры ударили по Кураховому. Били по многоэтажкам в центре города, есть погибшие и раненые.

Кроме того, россияне обстреляли "Градом" село Мемрик на Донетчине. В результате атаки погибли и ранены.

Также сообщалось, что захватчики ударили по селу Новоосиново на Харьковщине, убив пенсионера.