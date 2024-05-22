Россия поднимала в воздух МиГ-31К: в Украине была масштабная тревога

В Украине около 9:30 среды, 22 мая, была объявлена масштабная воздушная тревога. Под угрозой российского обстрела находились все регионы нашей страны.

Причина – россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К, носители опасных ракет "Кинжал". Это подтвердила пресс-служба Воздушных сил ВСУ на официальном Telegram-канале.

Согласно информации наших военных на 9:40, с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области страны-агрессора РФ взлетели два МиГ-31К.

В 9:52 Воздушные силы ВС Украины объявили об отбое угрозы удара "Кинжалами".

Призываем находиться в укрытиях, если в вашем населенном пункте прозвучал сигнал воздушной тревоги!

Также напоминаем о запрете снимать на фото и видео и публиковать в сети информацию о работе украинской ПВО. За это грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как писал OBOZ.UA, военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник считает, что о подготовке Россией нового массированного ракетного удара по Украине свидетельствуют, в частности, спутниковые снимки аэродрома ВКС РФ "Оленья" в Мурманской области.

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