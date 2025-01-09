Россия понесла в Украине больше потерь, чем во всех конфликтах после Второй мировой вместе взятых, – Остин

С начала полномасштабного вторжения в Украину Российская Федерация понесла больше потерь, чем во всех конфликтах после Второй мировой вместе взятых. Страна-агрессор уже получила убитыми и ранеными более 700 тысяч военных.

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Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции по итогам 25-й встречи в формате "Рамштайн". Глава Пентагона также отметил, что, по состоянию на сегодняшний день, потери россиян в Украине превышают две трети от общей численности армии РФ в начале 2022 года. Только в ноябре 2024 года Россия теряла почти 1,5 тысячи военных в сутки.

"С февраля 2022 года Россия понесла более 700 тысяч потерь в Украине. Это больше, чем Москва понесла во всех конфликтах после Второй мировой войны вместе взятых", – рассказал Ллойд.

Впрочем, столь потрясающие потери, по словам Остина, добровольцы не могли компенсировать. Поэтому Москва была обязана находить людей в войсках по российским тюрьмам и даже прилекать Северную Корею. Он также добавил, что, по его мнению, это еще один явный признак отчаяния Путина.

"Цена имперских фантазий российского диктатора Владимира Путина для экономики и простых россиян также была потрясающей. Ведь Кремль планирует потратить на войну около 40% бюджета страны в 2025 году, что на четверть больше, чем в прошлом", – отметил Остин.

Кроме того, он также напомнил, что в это время валюта оккупанта продолжает обесцениваться.

"Россия заплатила ужасную цену за свою неоправданную войну. Но Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей, ни одной. На самом деле он настолько увяз в Украине, что когда жестокая диктатура Асада в Сирии упала после более чем 50 лет правления, он мог только наблюдать", – резюмировал свое мнение Остин.

Напомним, что президент Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин провели переговоры в рамках 25-й встречи в формате "Рамштайн". Основными темами для обсуждения стали ситуация на фронте, потребности Украины в БПЛА и усиление украинской ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 января Зеленский самолетом прибыл в Германию на 25 встречу в формате "Рамштайн". В нынешнем заседании, которое может стать последним, участвуют министры обороны 54 стран.

Выступая на "Рамштайне", президент Украины рассказал, что в Курщине армия КНДР потеряла уже около 4 тыс. лиц. Зеленский также сказал, что БПЛА изменили природу войны и призвал работать в этом направлении.

Детальнее о выступлении Зеленского на "Рамштайне" читайте в материале OBOZ.UA.

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