Россия после подрыва Каховской ГЭС перебрасывает часть подразделений от Днепра на восток: разведка Британии назвала причину

Российское руководство решило передислоцировать часть Днепровской группировки войск оккупантов из Херсонской области на Запорожское и Бахмутское направления, где защитники Украины продолжают контрнаступательные действия. Эту группировку влаг удерживал на левобережье до подрыва Каховской гидроэлектростанции.

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На это обратила внимание британская разведка. Соответствующий отчет опубликован 19 июня на Twitter-странице министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"За последние десять дней Россия, скорее всего, начала перебрасывать части своей Днепровской группировки войск (ДГВ) с восточного берега Днепра для усиления Запорожского и Бахмутского направлений", – сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что это говорит о растущей уверенности оккупантов в том, что крупная украинская атака через Днепр после подрыва ГЭС и наводнения теперь менее вероятна.

Предварительно, враг проводит передислокацию нескольких тысяч военнослужащих 49-й армии, в том числе ее 34-й отдельной мотострелковой бригады, а также некоторого количества захватчиков из воздушно-десантных войск и морской пехоты.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее мелитопольский городской глава Иван Федоров сообщил, что оккупанты перемещают личный состав и военную технику из Херсонской области через Мелитополь на Запорожское направление.

– Генеральный штаб ВСУ утром 19 июня заявил, что Силы обороны отбили атаки российских оккупантов возле Орехово-Василевки в районе Бахмута.

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