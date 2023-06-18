Армия РФ перебрасывает технику и личный состав с Херсонщины на Запорожское направление, – мэр Мелитополя

Оккупанты пытаются усилиться на Запорожском направлении, где Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия. В частности, туда перемещается личный состав и военная техника врага из Херсонской области через Мелитополь.

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Об этом в эфире новостного марафона "24 канала" в воскресенье, 18 июня, сообщил мелитопольский городской глава Иван Федоров. Он отметил, что передвижение противника фиксируют жители Мелитополя (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Федоров назвал временно оккупированный населенный пункт важным административным, военным и логистическим центром захватчиков на юге Украины.

"Наши жители видят передислокацию российских военных из Херсонской области, с побережья Днепра. И на этой неделе мы сообщали, что несколько колон техники, которые выезжали из Новой Каховки, Каховки и пытались передислоцироваться на Запорожское направление, что-то с ними случилось – они были полностью повреждены и сожжены ", – сказал чиновник.

Добавим, что одна из этих колон познакомилась с "бавовной" на пересечении Васильевского и Мелитопольского районов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Начальник разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг заявил, что защитники Украины начали первый этап ожидаемого контрнаступления и ведут формирующие операции с целью поиска слабых мест на оборонительных позициях российских оккупантов. Военное руководство нашей страны подходит к планированию методично и осторожно, поскольку "и человеческие, и технические ресурсы на вес золота", сказал он.

– Институт изучения войны сообщил, что в течение 17 июня украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта. Наиболее интенсивные бои продолжаются на востоке.

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