Войска РФ пытались прорваться в районе Орехово-Василевки, но получили отпор от ВСУ: в Генштабе назвали горячие направления. Карта

Силы обороны Украины накануне отбили атаки российских оккупантов возле Орехово-Василевки на Бахмутщине. В целом защитники сошлись с врагом в 24 боевых столкновениях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Наши воины нанесли российским войскам потери, уничтожив их вооружение, технику и склады БК. Последние новости с фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 19 июня – 481-е сутки полномасштабной войны.

Сегодня ночью войска РФ нанесли очередной удар ракетами и ударными БПЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется, а угроза дальнейших воздушных вражеских ударов остается высокой по всей территории страны.

Только за прошедшие сутки оккупанты нанесли 59 авиационных ударов и совершили более 100 обстрелов с реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе дети, повреждены объекты критической инфраструктуры, разрушены и повреждены более 20 жилых домов, школа.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях ВС РФ в течение суток ударили с авиации по Огурцовому, Бударкам и Веселому на Харьковщине. С минометов и артиллерии обстреляли н. п. Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Сытное, Порохонь, Рожковичи, Товстодубово, Бачевск, Привилегия, Строительное, Белокопытово, Новые Вырки, Ворожба, Белополье, Екатериновка, Обода, Писаревка, Запсилье, Степное, Искрисковщина, Гирино, Бахмач, Поповка, Кондратовка, Степное, Писаревка, Басовка, Локня, Мирополье, Степок – Сумской; Большая Писаревка, Гурьев Казачок, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Землянки, Бологовка, Одноробовка, Уды, Стрелечья, Лукьянцы, Волчанские Хутора – Харьковской.

На Купянском направлении захватчики проводили наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области, успеха не имели. В то же время нанесли авиаудар по Кисловце, осуществили артиллерийские и минометные обстрелы н. п. Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестово на Харьковщине.

На Лиманском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Спорного. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской области и Озерное – Донецкой. Его артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменское, Раздолевка, Спорное на Донетчине.

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