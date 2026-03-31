Россия потеряла над Крымом транспортный самолет Ан-26: на борту могло быть 30 военных
Вторник, 31 марта, стал несчастливым днем для российской авиации – после Су-34 страна-агрессор потеряла еще и военно-транспортный самолет Ан-26. Связь с бортом была потеряна над оккупированным Крымом.
Об этом заявили в министерстве обороны РФ, которое цитируют российские медиа. Это произошло около 18:00 во время осуществления планового перелета над полуостровом, судьба экипажа неизвестна.
"Как уточнили в ведомстве, поражающего воздействия по самолету не было, в предполагаемый район происшествия направились поисково-спасательные группы", – сказано в сообщении.
Илья Туманов, автор пропагандистского канала о российской боевой авиации Fighterbomber, заявил, что Ан-26 перевозил личный состав. Предварительно, на борту самолета было 30 человек.
Что известно об Ан-26
Ан-26 – советский военно-транспортный самолет, разработанный в "КБ Антонов". Это двухмоторный турбовинтовой самолет с грузоподъемностью до 5,5 тонн, максимальной взлетной массой 24 тонны и крейсерской скоростью около 430-440 км/ч.
Ан-26 рассчитан на шесть членов экипажа и до 38 пассажиров.
Самолет производился с 1969 по 1986 год и до сих пор используется как в военных целях, так и в гражданской авиации для перевозки грузов.
