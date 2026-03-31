Россия потеряла еще один истребитель-бомбардировщик Су-34: что известно

Во вторник, 31 марта, стало известно, что россияне потеряли в войне против Украины еще один истребитель-бомбардировщик Су-34. Один из членов экипажа погиб.

Об этом сообщил Илья Туманов, автор пропагандистского канала о российской боевой авиации Fighterbomber. "Вечного полета, брат", – написал он под черно-белым фото самолета.

Где именно и при каких обстоятельствах был уничтожен Су-34, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 января страна-агрессор Россия потеряла очередной истребитель-бомбардировщик Су-34. Вместе с самолетом был ликвидирован также и экипаж. Впоследствии стало известно о потере врагом и Су-30.

