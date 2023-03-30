Россия потеряла убитыми и ранеными более 220 тысяч солдат, – глава минобороны Британии

Согласно последней оценке США, Россия в войне против Украины потеряла более 220 тысяч военных и наемников убитыми и ранеными. При этом российские оккупанты почти не продвинулись за последний месяц.

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Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая на пресс-конференции со своим шведским коллегой в Лондоне. Его цитирует британский новостной телеканал Sky News.

Относительно перспектив России в войне Бен Уоллес заявил, что войска президента Владимира Путина "почти не прогрессируют" и "несут огромные потери".

"На данный момент в своих усилиях у российских вооруженных сил действительно серьезные и глубокие системные проблемы. Последние оценки США, которые я видел, свидетельствуют о потерях более 220 000 погибших и раненых", — сказал Воллес.

При этом в феврале британская разведка заявляла, что Россия понесла от 175 до 200 тысяч потерь с начала полномасштабного вторжения в Украину. Эта цифра включала от 40 000 до 60 000 убитых российских солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 172,3 тысяч солдат убитыми. Также войска РФ лишились тысячи единиц военной техники. Только за прошедшие сутки, 28 марта, украинские военнослужащие "демилитаризовали" около 610 оккупантов.

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