Россия пригрозила системными ударами по Киеву: в ISW раскрыли, что стоит за заявлениями

Министерство иностранных дел России выступило с открытыми угрозами начать "систематическую" серию ударов по Киеву. Москва призвала иностранных дипломатов срочно покинуть украинскую столицу, а местных жителей держаться подальше от правительственной и военной инфраструктуры.

Видео дня

Такими угрозами Кремль пытается замаскировать слабость путинского режима и оправдать свои будущие военные преступления. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Попытка скрыть "парадное" унижение

Эксперты ISW отметили, что официальные оправдания РФ полностью расходятся с реальностью. По мнению аналитиков, резкая эскалация угроз и недавние массированные атаки, включая удар 24 мая с использованием более 90 ракет и 600 дронов, призваны замаскировать слабость режима диктатора Владимира Путина.

Главным ударом по репутации Кремля стала необходимость фактически запрашивать у Украины разрешение на проведение парада 9 мая в условиях объявленного перемирия. Кроме того, российские власти отчаянно пытаются отвлечь внимание населения от неспособности защитить собственные города в тылу от дальнобойных украинских беспилотников, а также от растущего экономического и социального недовольства внутри РФ.

Тупик на фронте

Весенне-летнее наступление российских войск 2026 года не приносит значимых оперативных результатов. Украинские контратаки, доминирование на поле боя дронов и точечные удары средней дальности сдерживают продвижение оккупантов, истощая их живую силу и технику.

В то же время Кремль пытается воспользоваться уязвимостью Украины, в частности, глобальным дефицитом противоракетных перехватчиков для систем Patriot, что усложняет отражение баллистических ударов по Киеву.

Институт изучения войны отмечает, что Россия традиционно резко наращивает интенсивность обстрелов непосредственно перед или сразу после важных мирных переговоров. Истинная цель таких действий заключается в попытке сорвать, затянуть или полностью заблокировать дипломатический процесс, одновременно смещая фокус внимания со своих военных неудач как это было после украинской операции "Паутина" в июне 2025 года.

Фальшивые поводы и дипломатические манипуляции

Москва пытается выдать свои атаки за "возмездие" за удар ВСУ по колледжу в оккупированном Старобельске 21–22 мая. Чтобы продвинуть этот нарратив на международной арене, глава МИД РФ Сергей Лавров даже звонил госсекретарю США Марко Рубио, пытаясь обвинить Украину в срыве мирных усилий.

Однако аналитики ISW называют эти оправдания абсолютно несостоятельными. Киев заявил, что на территории колледжа в Старобельске располагался военный лагерь оккупантов. Россия регулярно использует гражданские объекты в качестве живого щита, делая их законными военными целями.

Кроме того, наращивать удары по Киеву РФ начала еще в ночь на 13 мая сразу после окончания майского перемирия и за неделю до удара в Старобельске. Подготовка столь масштабного ракетно-дронового пакета требует недель планирования, поэтому связать его с событиями в Луганской области за 24–48 часов технически невозможно.

Таким образом, информационная кампания Кремля направлена исключительно на то, чтобы смягчить реакцию Запада, в особенности США, на спланированную эскалацию и выдать системный террор за разовый симметричный ответ.

Напомним, террористический обстрел РФ в ночь на 24 мая обошелся врагу в около 361,2 млн долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, перерывы между обстрелами РФ с использованием баллистических ракет обусловлены потребностью врага в их накоплении. Сейчас период накопления составляет около 10 дней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!