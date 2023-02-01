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Россия привлекла к боям за Бахмут основные силы: в ISW дали прогноз, могут ли оккупанты захватить город

Марина Погорилко
War
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Россия привлекла к боям за Бахмут основные силы: в ISW дали прогноз, могут ли оккупанты захватить город

Россия ввела на линию фронта в Бахмуте Донецкой области основные силы своей регулярной армии, в частности воздушно-десантные войска, чтобы заменить израсходованные силы ЧВК "Вагнера". При этом неизбежный захват города силами государства-террориста не прогнозируется.

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Об этом сказано в аналитике американского Института изучения войны (ISW) на вечер 31 января. Со ссылкой на командира украинского подразделения, действующего в Бахмуте, Дениса Яролавского, там сообщили, что "суперквалифицированные" российские обычные вооруженные силы в настоящее время усиливают штурмовые подразделения частной военной роты (ЧВК) "Вагнера" в продолжающихся усилиях по окружению Бахмута.

Другой украинский командующий Бахмутским фронтом Владимир Назаренко также подтвердил наблюдения ISW о том, что российское военное командование направило российские воздушно-десантные войска для участия в наступлении.

Россия привлекла к боям за Бахмут основные силы: в ISW дали прогноз, могут ли оккупанты захватить город

При этом аналитики ISW не прогнозируют неизбежного захвата Бахмута российскими войсками, хотя украинское командование может предпочесть отступить, чем рисковать неприемлемыми потерями.

Отмечается, что внезапное окружение оккупантами украинских сил в Бахмуте – крайне маловероятно, однако при таком развитии событий украинское военное командование проведет контролируемый вывод войск из Бахмута, чтобы спасти жизни украинских солдат. Это произойдет, вероятно, в том случае, если украинское командование посчитает, что риск окружения города неизбежен.

Как сообщили в ISW, на данный момент украинские силы все еще могут эффективно снабжать подразделения в Бахмуте. В свою очередь украинское военное командование разработало несколько планов действий в чрезвычайных ситуациях для реагирования на российские операции вокруг Бахмута.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Евгений Черепня сообщил, что ситуация на Бахмутском направлении обострилась, оккупанты сменили тактику наступления. Кроме того, что они решили отрезать Бахмут от путей снабжения и подбираться к нему с флангов, в городские бои начали бросать десантников регулярной российской армии;

– 30 января российские оккупанты на Бахмутском направлении потеряли более 500 человек убитыми и ранеными. В итоге россияне не смогли перерезать трассу, по которой идет обеспечение украинского гарнизона Бахмута.

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