Россия привлекла к боям за Бахмут основные силы: в ISW дали прогноз, могут ли оккупанты захватить город

Россия ввела на линию фронта в Бахмуте Донецкой области основные силы своей регулярной армии, в частности воздушно-десантные войска, чтобы заменить израсходованные силы ЧВК "Вагнера". При этом неизбежный захват города силами государства-террориста не прогнозируется.

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Об этом сказано в аналитике американского Института изучения войны (ISW) на вечер 31 января. Со ссылкой на командира украинского подразделения, действующего в Бахмуте, Дениса Яролавского, там сообщили, что "суперквалифицированные" российские обычные вооруженные силы в настоящее время усиливают штурмовые подразделения частной военной роты (ЧВК) "Вагнера" в продолжающихся усилиях по окружению Бахмута.

Другой украинский командующий Бахмутским фронтом Владимир Назаренко также подтвердил наблюдения ISW о том, что российское военное командование направило российские воздушно-десантные войска для участия в наступлении.

При этом аналитики ISW не прогнозируют неизбежного захвата Бахмута российскими войсками, хотя украинское командование может предпочесть отступить, чем рисковать неприемлемыми потерями.

Отмечается, что внезапное окружение оккупантами украинских сил в Бахмуте – крайне маловероятно, однако при таком развитии событий украинское военное командование проведет контролируемый вывод войск из Бахмута, чтобы спасти жизни украинских солдат. Это произойдет, вероятно, в том случае, если украинское командование посчитает, что риск окружения города неизбежен.

Как сообщили в ISW, на данный момент украинские силы все еще могут эффективно снабжать подразделения в Бахмуте. В свою очередь украинское военное командование разработало несколько планов действий в чрезвычайных ситуациях для реагирования на российские операции вокруг Бахмута.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Евгений Черепня сообщил, что ситуация на Бахмутском направлении обострилась, оккупанты сменили тактику наступления. Кроме того, что они решили отрезать Бахмут от путей снабжения и подбираться к нему с флангов, в городские бои начали бросать десантников регулярной российской армии;

– 30 января российские оккупанты на Бахмутском направлении потеряли более 500 человек убитыми и ранеными. В итоге россияне не смогли перерезать трассу, по которой идет обеспечение украинского гарнизона Бахмута.

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