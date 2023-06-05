Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Донбасса и Луганщины: Силы обороны отбили 25 атак врага – Генштаб

По состоянию на 5 июня российские войска совершили около 25 боевых атак на позиции ВСУ в Донецкой области. Не считаясь с многочисленными потерями, враг неустанно пытается оккупировать весь регион Донбасса, но Силы обороны вносят существенные коррективы в их планы.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе на Facebook. Для достижения своих целей противник продолжает применять тактику террора, наносит удары, производит обстрелы гражданских объектов, в частности, жилых кварталов.

"За сутки Россия нанесла ракетный и 19 авиационных ударов, совершила около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди", – рассказали наши военные.

Следующая обстановка зафиксирована Генштабом ВСУ:

на Купянском направлении в течение суток артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Колодязному, Красному Первому, Новомлинску, Кутьковке, Двуречной, Западной, Кисловке, Берестове Харьковской области и Новоселовской Луганской области;

на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационных ударов в районах Невской Луганской и Спорной Донецкой областей. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке Луганской области и Верхнекаменскому, Торскому, Спорному, Раздоловке Донецкой области;

на Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Торецк и Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления вблизи Невельского. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Карловка, Невельское Донецкой области;

на Марьинском направлении наши защитники отразили все 8 атак противника в районе города Марьинка, в то же время, враг нанес авиационных ударов в пределах населенного пункта. Артиллерийские обстрелы подверглись Острому, Георгиевке, Марьинке, Победе, Новомихайловке Донецкой области;

на Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Времовка Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по Бериславу Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Преображенка, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Казацкое, Никольское, Днепровское Херсонской области и Херсон.

При этом войска ВС РФ несут многочисленные потери, с телами ликвидированных подельников они не могут справиться. Так, к примеру, после столкновений с ВСУ на Купянском направлении, они вынуждены использовать гражданские здания населенных пунктов Харьковской области в качестве моргов, но без должного оборудования.

"Только 3 июня, в здание школы, переоборудованной под полевой госпиталь захватчиков, в одном из населенных пунктов Сватовского района Луганской области, было доставлено двадцатью грузовиками раненых оккупантов. Также известно, что на указанном объекте лечения уже проходят около двух сотен человек", – рассказали защитники.

За минувшие сутки Авиация сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Россияне также потеряли один разведывательный дрон, благодаря эффективной работе наших подразделений.

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