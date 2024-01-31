Россия провела ротацию ракетоносителей в Черном море: что происходит

По состоянию на вечер среды, 31 января, страна-агрессор Россия увеличила свою корабельную группировку в Черном море до 13 единиц. Два из этих кораблей являются носителями ракет "Калибр".

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Об этом сообщают Силы обороны юга Украины. Там отметили, что оккупанты вывели на боевое дежурство два своих фрегата.

"Суммарный залп "Калибров" при этом может достигать 16 единиц", – говорится в сообщении.

Подводный ракетоноситель, который до этого находился в Черном море, был заведен в пункт базирования.

"Уровень ракетной угрозы – чрезвычайно высокий! Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги, реагируйте оперативно", – призвали украинцев.

Ранее оккупанты держали в Черном море четыре ракетоносителя с общим залпом в 24 "Калибра".

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время российские оккупанты значительно уменьшили количество ракет "Калибр", которыми обстреливают Украину. Это свидетельствует о том, что захватчики испытывают проблемы с логистикой и с загрузкой ракет этого типа.

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