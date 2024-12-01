Россия пытается нанести поражение Европе не только в Украине: Зеленский назвал еще две страны, на которые посягнул Путин

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается нанести поражение Европе не только в Украине, но и в Грузии и Молдове. К каждой стране государство-агрессор применяет разные методы воздействия.

Видео дня

Об этом гарант отметил во время общения с медиа после встречи с главой Европейского Совета Антониу Коштой, сообщает Укринформ. Поэтому этим антиевропейским методам следует противодействовать.

"Сегодня мы в разных форматах обсудили наше видение европейских глобальных дел, имеющиеся проблемы и перспективы. Вызовов чрезвычайно много. Видим, как Россия пытается нанести поражение Европе не только в Украине, но и в Грузии, Молдове также. В России разные методы по каждой стране, но цель одна, и это – антиевропейская цель. И я благодарен за визит, я благодарен за помощь", – отметил Зеленский.

Он также выразил благодарность за визит в Киев высокой представительнице ЕС Каи Каллас и еврокомиссару по расширению Марти Кос отметив, что такое начало работы демонстрирует "главные приоритеты для всех нас в Европе".

"Мир – это фундамент. И мы будем делать все и дальше, чтобы как можно быстрее закончить эту войну, развязанную Россией не только против Украины, но и против всей объединенной Европы, закончить эту войну справедливо и усилить нашу Европу, институции Евросоюза и политики, поддержки каждой европейской страны", – заявил глава государства и добавил, что Европа должна быть объединенной и скоординировано сотрудничать со всеми партнерами в мире.

"Единение, сотрудничество, координация я всегда будет давать всей Европе больше безопасности, больше экономического роста, больше лидерства в глобальных отношениях. Это в интересах каждой европейской нации", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский и президент Европейского совета Антониу Кошта в воскресенье, 1 октября, провели встречу в Киеве. По итогам переговоров глава украинского государства заявил, что Киев и ЕС и дальше будут делать все для скорейшего окончания войны РФ против Украины.

По словам Зеленского, на встрече обсудили "наше видение европейских и глобальных дел – проблемы и перспективы". Такое символическое начало работы отражает приоритеты для всех в Европе, добавил он.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!