Россия пытается оснастить 'Шахеды' искусственным интеллектом: СМИ назвали цель врага

Россия активизировала применение БПЛА типа Shahed-136/131 против Украины и работает над усовершенствованием этих беспилотников. Агрессор пытается внедрить искусственный интеллект в эту технику, чтобы рои дронов-камикадзе совершали массированные обстрелы более эффективно.

Видео дня

Об этом 24 ноября заявило издание The Guardian ссылаясь на украинские военные источники. Работы в этом направлении уже ведутся, но "неясно, насколько эффективной может быть эта технология", отметили журналисты.

С помощью ИИ россияне хотят атаковать Украину роями дронов, которые будут "общаться" и координировать действия между собой таким образом, чтобы подавлять противовоздушную оборону.

По данным украинской стороны, в РФ созданы два завода по производству "Шахедов" по иранской технологии (россияне называют их "Герань-2"). Производят эти БПЛА в Татарстане. Агрессор выпускает "сотни в неделю", сказал СМИ правительственный источник в Киеве.

Shahed-136/131 стоят относительно недорого – несколько десятков тысяч долларов за штуку.

В октябре 2024 года оккупанты запустили по украинской территории 2023 дрона-камикадзе, что является рекордом. Статистика за ноябрь показывает, что частота атак остается схожей, и атаки на Киев и крупные города происходят почти каждую ночь.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 ноября РФ атаковала Украину 73 ударными дронами, среди которых были и "Шахеды". Защитникам неба удалось сбить 50 БПЛА, еще 19 локационно потеряны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!