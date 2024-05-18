Россия пытается отвлечь украинские силы: в ISW объяснили, что стоит за операциями оккупантов в Харьковской области и новым заявлением Путина

Российский диктатор Владимир Путин 17 мая публично высказался о наступлении оккупационных войск в Харьковской области. Он назвал это наступление частью усилий РФ по созданию "буферной зоны" для защиты российского приграничья от украинских ударов.

В то же время, действия РФ могут быть направлены на то, чтобы заставить Украину растянуть свои войска на широком фронте, удерживать значительные силы на российско-украинской границе и задействовать резервы. Об этом идет речь в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркнули: в своем выступлении Путин фактически подтвердил их предположения, заявив, что российское наступление на Харьковщине якобы преследует цель создания "буферной зоны" для защиты приграничных районов России, в частности Белгорода, от украинских ударов. Диктатор похвастался тем, что оккупанты продвигаются "по плану". Также Путин уверял, что Кремль якобы не стремится оккупировать Харьков.

Аналитики ISW также ранее склонялись к мнению, что Россия будет пытаться не оккупировать больше территорий Харьковской области, а прежде всего создать "буферную зону" вдоль границы между Украиной и РФ. А то, что наибольшая глубина проникновения российских войск на Харьковщине составляет около 10 км, согласуется с оценками ISW относительно того, что именно таковой может быть ширина определенной Кремлем "буферной зоны", и теперь оккупанты будут пытаться выравнивать линию, а не продвигаться вглубь региона.

В то же время аналитики ISW видят в действиях России еще одно намерение.

"ISW продолжает оценивать, что российские наступательные операции вдоль международной границы Харькова, вероятно, преследуют стратегическую цель привлечь и прикрепить украинские силы к этой оси, чтобы обеспечить продвижение России в других районах востока Украины", – говорится в материале.

Эти выводы аналитики обосновывают как тем, что ныне россияне (согласно заявлению главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского) в Харьковской области расширили район активных боевых действий на 70 км. Они, уверен главком, пытаются заставить Украину задействовать в этом направлении бригады из резерва.

В то же время 17 мая в сети появились геолоцированные кадры уничтожения украинскими воинами двух российских танков, двигавшихся к границе с Украиной вблизи Сумской области.

"Даже ограниченная российская активность на других участках международной границы ниже порога российских наступательных операций может привести к растягиванию украинских сил на более широком фронте. Российские войска смогут стягивать и закреплять украинские войска в приграничной зоне, пока Россия сохранит присутствие в северной части Харьковской области и будет угрожать другим приграничным районам", – убеждены аналитики.

Они также обратили внимание на то, что Россия тяготеет к ведению наступательных операций на разных участках фронта "импульсами", когда интенсивность на одном из секторов уменьшается пропорционально активизации на другом. Аналитики также добавляют, что российские войска могут на время замедлить наступательные операции на севере Харьковской области, но восстановить предыдущие темпы, как только этого пожелают.

Напомним, заявления о наступлении РФ в Харьковской области Путин сделал из Пекина. И в ISW накануне объяснили, что стоит за визитом Путина в Китай. Аналитики уверены, что российский диктатор рассматривает отношения с Китаем как решающие его усилия по дальнейшей мобилизации российской экономики и оборонной промышленности в поддержку затяжной войны против Украины. Для достижения новых договоренностей по этому вопросу он и поехал на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.