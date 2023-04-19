Россия пытается перекрыть доступ ВСУ к интернету Starlink с помощью 'секретного оружия' – WP

Россияне пытались перекрыть украинским военным доступ в интернет с помощью секретного оружия. Так, Москва месяцами проводила эксперименты со своими радиолокационными системами борьбы "Тобол".

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Об этом говорится в секретном отчете разведки США, полученном изданием The Washington Post. Как рассказывается, российские системы были нацелены на спутники Starlink, которые с первых дней полномасштабной войны предоставлял Киеву миллиардер Илон Маск.

Утечка секретных документов, попавших в интернет через платформу обмена сообщениями Discord и датируемых мартом, свидетельствует о том, что попытка России блокировать доступ украинских войск к интернету в этот раз была более продуманной. В документах не указано, были ли успешны испытания России. Однако разоблачение разведки указывает на то, что программа, разработанная для защиты сателлитов Кремля, могла использоваться для того, чтобы атаковать системы связи в Украине.

Так, по этому поводу представитель Министерства обороны Украины Константин Жура заявил, что официальные лица в Киеве знают об усилиях России и "принимают меры для их нейтрализации".

Связь от Starlink жизненно необходима для украинской армии, которая использует эти небольшие портативные терминалы для общения на поле боя и передачи разведывательных данных. Ведь российские силы лишили украинцев возможности использовать другое коммуникационное оборудование, включая радио и мобильные телефоны, однако спутниковые сигналы труднее перебить.

Доподлинно непонятно, являются ли сбои систем Starlink, о которых сообщалось ранее в Украине, результат экспериментов России на "Тоболе" или это были другие системы глушения. Так, о перебоях спутниковой связи украинские войска сообщали в октябре, во время успешных контрнаступлений на юге и востоке. Тогда украинское руководство предполагало, что SpaceX ограничил доступ в интернет в этих районах, чтобы россияне не использовали эту связь в своих целях.

Отмечается, что аналитики идентифицировали не менее семи комплексов "Тобол" в России. Эти системы расположены рядом с объектами, которые используются для отслеживания спутников.

В утечке документа идентифицированы три места, где проводились эксперименты с системой российского "Тобола". Так, один из них был расположен вблизи Бахмута Донецкой области, где в этом году были самые жестокие бои за все время войны. Один из объектов был расположен у оккупированного россиянами Крыма, а другой в Калининграде. Вероятно, зона покрытия этих систем охватывала всю Украину.

Добавим, что спутники Starlink проходят над землей довольно низко, поэтому "Тобол" мог излучать на них сигналы помех.

Напомним, что ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украину ждет критический период боевых действий. США постараются оказать Киеву всю необходимую поддержку.

Ранее Кирилл Буданов высказался о контрнаступлении ВСУ и спрогнозировал "сейсмические" изменения в России. Он также подчеркнул, что кто и как бы ни оценивал способность украинских войск провести успешное контрнаступление, его результаты "все увидят и почувствуют в ближайшее время".

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